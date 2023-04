Uomini e Donne, bordata da un ex corteggiatore su Nicole Santinelli che, molto probabilmente, sarà costretto a riferire in studio. Succede dopo che è scattato il bacio tra lei e Carlo con conseguenti commenti dal pubblico: “No ma Carlo che è sempre un sottone, sembra non essersi mai approcciato ad una ragazza e sembra che vede la madonna quando esce con Nicole. Lui è il vero e Andrea il falso? Ma io avrei paura di uno come Carlo”.



“Sembra già sentirsi sposato dopo due volte che la vede e non perde occasione di sponsorizzare la sua palestra. Altro che innamorato, dai su”. Se c’è chi non crede a Carlo c’è pure chi non crede a Nicole Santinelli contro la quale non sono mancante parole dure da alcuni personaggi storici del programma tra cui Roberta Di Padua che, più volte, ha avuto da ridere sulla bellissima tronista.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Cristian accusa Nicole Santinelli



Lei come Cristian che nel corso di un’intervista a Lollomagazine.it non usa mezzi termini. Dire che il corteggiatore è rimasto deluso è un eufemismo. “Mi sono sentito preso per il cl ed ho visto da parte sua un comportamento contrario a quelle che erano le caratteristiche e gli obiettivi nella costruzione di una relazione che lei inizialmente millantava di avere e cercare, primo su tutti la coerenza”.



E ancora ha rincarato la dose: “Mi hanno fatto male la sua passività e i suoi sorrisetti finti mentre uscivo dallo studio perchè mi hanno fatto capire quanto le sue parole e i suoi gesti nei miei confronti fossero senza peso e in parte falsi. Mi ha detto per l’ennesima volta come si fosse pentita dei baci dati e che in quella settimana si fosse comportata bene”.



Poi un pronostico sulla scelta: Cristian è sicuro che sarà Andrea: “Sempre se non si sputtn prima con qualche altro giochetto scorretto e subdolo stile bigliettino”. E Carlo? I dubbi su di lui restano. Scrivono in fan: “Con tutto il rispetto per la storia di Carlo ma io non credo per niente al suo interesse per Nicole! Ma dai è tutto troppo esagerato! La poesia le frasi da film e tutto sto coinvolgimento esagerato di lui non sono credibili dopo neanche un mese di frequentazione in un programma tv!”.