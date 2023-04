Uomini e Donne, uno dei protagonisti delle ultime puntate dice addio e Maria De Filippi rivede una vecchia conoscenza. Colpi di scena, delusione e sorpresa si mescolano nella puntata di oggi, martedì 18 aprile, del dating show di Canale 5. Già nei giorni scorsi abbiamo visto come la dama del Trono Over Paola abbia rifiutato di proseguire la storia con l’infermiere Remo. Tra i due c’è stata una discussione e Paola ha affermato che lui non può viaggiare, nel caso avessero fatto le ferie insieme, perché deve stare col figlio di 11 anni.

In tanti hanno criticato la poca sensibilità di Paola che però si è difesa: “Ho due figli anch’io, sono più che sensibile. Quando ti ho chiamato nei momenti in cui eri con tuo figlio, ho sempre chiuso perché comprendo le priorità. Quando mi hai detto che non viaggiavi più per tuo figlio e sono stata zitta. Ho detto che ero rimasta sconcertata dal fatto che non viaggi più perché a me piacerebbe fare qualche viaggio”. Insomma, tra i due non va.

Remo costretto a lasciare UeD

E Remo, che è arrivato a UeD proprio per Paola, è costretto a lasciare la trasmissione. Un epilogo, quello dell’addio del cavaliere, che non è piaciuto a molti. C’è chi scrive sui social “io l’avrei fatto rimanere“. In passato è già successo che Maria abbia deciso di far tornare un cavaliere nella stessa situazione. Chissà se anche stavolta sarà così.

Paola, però, non ha alcuna intenzione di proseguire la conoscenza di Remo. Afferma di ammirarlo per il lavoro che fa, ma poi aggiunge: “Mi sono bloccata”. Gianni Sperti la accusa di cercare “uomini milionari, che non hanno problemi”. “Ma tu ti rendi conto di quello che dici – esclama Paola – tu ti devi vergognare!”.

Un botta e risposta che però non cambia il risultato finale: Remo dice addio a UeD. Verso la fine della puntata Maria De Filippi presenta inoltre Luigi, una sua vecchia conoscenza. I due hanno giocato a tennis insieme ma la conduttrice non lo ricorda: “Ho perso? Non mi ricordo”. “Amore non lo ricordo il punteggio – gli risponde Luigi – Tuo fratello comunque è bravo, è un maestro”. Staremo a vedere se anche lui diventerà una presenza importante dello show oppure se sarà costretto a salutare in fretta e furia, come capitato allo sfortunato Remo.

