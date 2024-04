Forse aveva davvero ragione Maria De Filippi quando, giorni fa nel corso di un dialogo con Raffaella, disse di non essere sicura che Ida Platano arrivasse ad una scelta. Dopo sette mesi di trono a Uomini e Donne sembra infatti che la dama sia rimasta sola, non per sua volontà ma perché i cavalieri se ne stanno fuggendo uno dopo l’altro: l’ultimo in ordine di tempo è Mario Cusitore. Mario che, in studio, ha spiegato perché non è più intenzionato a corteggiare la dama bresciana.

La loro frequentazione è andata avanti tra alti e bassi. Nel corso dei mesi gli scontri non erano mancati. Mario era stato accusato da Tina Cipollari di avere due facce. “Lui è bravo a rigirare le frittate, nemmeno il primo chef d’Europa lo sa fare meglio”, aveva detto. E anche il pubblico si era schierato, per una volta, accanto all’opinionista.





Uomini e Donne, Mario stanco di corteggiare Ida Platano

“Ida purtroppo sta sotto un treno per Mario! Dovrebbe aprire gli occhi e capire che non è adatto a lui perché lui a Brescia non ci andrà MAI a vivere. Lo ha capito tutta Italia, tranne lei”, si legge in uno dei commenti su Instagram. E ancora: “Tra Mario ed Ida é sempre una discussione continua a toni molto agguerriti: converrebbe che Ida lo eliminasse una volta per tutte”.

A scegliere la via della fuga, però, sembra proprio sia Mario che dopo l’ultimo acceso diverbio ha detto: “Ma come faccio a corteggiare una donna così?”, sottolineando una serie di differenze caratteriali che li tengono uno lontano dall’altra. Ida, che sembra piuttosto presa da Mario, ha provato a recuperare la situazione cercando di calmarlo.

Mario, che aveva lasciato lo studio, aveva deciso di rientrare ma il rapporto con Ida sembra essersi incrinato per sempre. Spiegano le anticipazioni come: “Per quanto riguarda il trono over, invece, Mario deciderà di portare avanti la frequentazione con la dama Milena che in queste settimane sembra aver fatto breccia nel suo cuore, attirandone l’attenzione”.