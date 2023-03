Uomini e Donne, maretta in studio tra Maria De Filippi e Tina Cipollari: è successo mentre si parlava di quella che sembra essere destinata ad essere l’ennesima delusione per Gemma Galgani. La dama piemontese da qualche settimana sta conoscendo Silvio che con il suo linguaggio crudo ha fatto storcare il naso a molti utenti in rete. Che scrivono: “Perché Maria non sbrocca come con Biagio e altri, dicendo a Gemma che forse se dopo 12 anni trova sempre un problema inesistente, è ora che prenda le sue zampette e se ne torni a Torino insieme alle sue emozioni?”.



E ancora: “Sono anni che Gemma si lamenta che non riesce a trovare un uomo che la corteggi come vuole lei, sono anni che elemosina amore”. Ma Silvio non la sta aiutando. Stando a quanto raccontato, Silvio durante l’ultimo incontro in una spa, avrebbe fatto una proposta piccante a Gemma. Il Cavaliere ha infatti chiesto alla Galgani di “poterle leccare le gambe”, tuttavia la richiesta ha spiazzato la Dama che raccontato tutto.

Uomini e Donne, Maria De Filippi riprende Tina Cipollari



“È un bel signore, molto sportivo. Cosa manca? Il contorno romantico e sentimentale, che non c’è. È tutto proiettato sulla parte fisica, che mi ha un po’ bloccata”. Proprio questo blocco è stato affrontato da Maria De Filippi che ha spiegato la situazione a Tina. Nel dettaglio la conduttrice ha raccontato di come Gemma soffra una certo tipo di linguaggio, parole definite ‘di forte impatto’, parole sulle quali si è inserita Tina.



“Eh di forte impatto cosa potrebbe dire? Dammi una carezza? Avrà usato un linguaggio molto crudo…” La presentatrice ha poi ripreso la parola pregandola di darci un taglio: “Tina basta…Basta! Per favore…Sei proprio stupida…”. Facendo chiaramente capire, seppure con una risata, che il linguaggio resta importante in televisione e va oltre modo moderato.



Su Gemma Galgani si sono scatenato i commenti: “A questa povera donna, perché è una poveraccia piace essere protagonista. Nient’altro È malata di egocentrismo. Il nulla nel suo cervello… solo fumo e farfalle rincoglionite che volano nello spazio libero. Ma chi pensa di prendere in giro, facendo la finta innocente romantica???”.