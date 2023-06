Maria De Filippi sta già lavorando per la prossima stagione di Uomini e Donne ed è venuta fuori una notizia in queste ore, che sembra possa trovare conferme a breve termine. La conduttrice televisiva è pronta a puntare fortemente su questa persona, infatti è stato svelato che è praticamente impossibile che potrà rinunciare alla sua presenza. Le garantirebbe ottime chance di conquistare nuovamente ascolti importanti col dating show.

E Maria De Filippi sarà anche stata informata di ciò che sta succedendo dopo la fine di Uomini e Donne, in relazione all’opinionista Tina Cipollari. Secondo il sito Anticipazioni Tv, Tina sarebbe finita nei guai per colpa dei litigi furibondi con il cavaliere Elio. Quest’ultimo, dopo essere stato attaccato ripetutamente dalla donna, avrebbe presentato una querela ai suoi danni. E adesso l’opinionista di UeD rischierebbe di dover pagare una multa molto cara.

Maria De Filippi, a Uomini e Donne è pronta a non rinunciare ad una persona importante

Dunque, c’è grande curiosità per capire quando ci sarà questa ufficialità. Ma intanto un ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha svelato in anteprima cosa farà Maria De Filippi a Uomini e Donne. Sul settimanale Nuovo è stato riportato: “Possibile che in 14 anni questa signora non sia riuscita a trovare un solo uomo capace di farla innamorare? Se così fosse, dovrebbe ritirarsi, ma insiste. Chiaro quindi che finge“. Ma non è tutto.

A parlare è stato Alessandro Cecchi Paone, che ha fatto capire che Gemma Galgani difficilmente non verrà riconfermata a UeD. Infatti, ha aggiunto sulla dama originaria di Torino: “Maria non farà a meno di lei, Gemma è difficile da digerire per molti palati come il suo per esempio, ma è proprio questo che l’ha resa personaggio che mancherebbe a tanti. Invecchiando spensieratamente con lei, come se fosse un’amica di lungo corso, gradita perché le cose vanno peggio che a noi”.

Quindi, Cecchi Paone è convinto che Gemma resterà saldamente al suo posto nello studio di Uomini e Donne, nonostante i tanti rumor degli ultimi mesi che la davano vicino all’addio. Non resta che aspettare le decisioni definitive di Maria.