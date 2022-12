“Scelti i nuovi tronisti”. Bomba UeD, Maria De Filippi ha già deciso: fuori i nomi

A Uomini e Donne la scelta sui nuovi tronisti sarebbe già cosa fatta. O almeno è questo ciò che ha riportato il sito Blastingnews nelle sue anticipazioni sul dating show, presentato da Maria De Filippi. Le festività natalizie si stanno avvicinando a grandi passi, infatti tra non molto ci sarà lo stop temporaneo della trasmissione, che riprenderà poi a gennaio. E per l’arrivo del 2023 sono previsti nuovi nomi sulla poltrona rossa. Due in particolare sarebbero già stati selezionati dalla produzione.

Una notizia bomba per gli amanti di Uomini e Donne, con la scelta dei nuovi tronisti che sta già facendo discutere. Possiamo già anticiparvi qualche dettaglio interessante, ovvero che le due persone in questione sono già dei volti noti che il pubblico ha già conosciuto nel parterre. Per varie vicissitudini la loro esperienza si è conclusa in malo modo ma ora sarebbero più che pronti per rituffarsi in questa avventura televisiva, ma in questa veste differente. E non resta che aspettare le prossime settimane per l’eventuale ufficialità.

Uomini e Donne, scelta dei nuovi tronisti: ecco ci sono

Per l’arrivo del nuovo anno Maria De Filippi ha voglia di cambiamenti a Uomini e Donne e i primi arriveranno con la scelta di nuovi tronisti, che potranno così iniziare il loro percorso nello studio di Canale 5 con la speranza di trovare l’amore. E sono due uomini coloro che stanno rubando la scena in queste ore, col sito Blastingnews che dà come probabile il loro approdo in studio. La padrona di casa si prenderà sicuramente qualche altra settimana per confermare tutto, ma intanto le indiscrezioni sono forti.

Per quanto riguarda le donne, il nome più gettonato sarebbe quello della giovane Monica Cudia, originaria della Sicilia e già protagonista a UeD in passato. Ma è soffermandoci sui ragazzi che c’è grandissima curiosità da parte del pubblico. Il primo che potrebbe sedersi sul trono sarebbe Andrea Della Cioppa. Lui è stato uno dei corteggiatori dell’ex tronista Veronica Rimondi. Nato nel 1992 nella città di Pescara, come mestiere fa il personal trainer e in passato è stato anche protagonista in qualità di calciatore.

L’altro nome è quello di Francesco Griffo, che è stato corteggiatore della tronista Lavinia. Nato a Napoli nel 1995, è stato respinto dalla ragazza. Vedremo se adesso ci sarà davvero questa nuova opportunità per il volto di UeD, che potrebbe ottenere un posto sulla poltrona rossa.