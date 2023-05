Uomini e Donne, Maria De Filippi ha scelto i tronisti per la prossima stagione? Secondo i ben informati sì. La notizia non fa piacere al pubblico del programma che, sui social, sta facendo sentire la sua voce: chiedendo alla padrona di casa un ripensamento. Sono giorni complessi questi per il programma, alle prese con la rottura clamorosa tra Luca e Alessandra con lo sfogo durissimo di lei. “Sta diventando tutto ridicolo e sto passando per la persona che non sono. Lui sta dando corda ad accuse senza senso, a segnalazioni infondate”.

>Stanca delle voci sui suoi continui ritocchi Micol Olivieri, la Alice dei Cesaroni, risponde a tono. Nonostante le sue parole però la differenza tra prima e dopo sembra netta e la sua posizione difficilmente difendibile

E ancora: “Da quando siamo usciti dal programma, non ho potuto passare del tempo con lui. Siamo stati insieme sì e no 8 ore”. E ancora: “Mi sentivo sbagliata, inadatta. Mi criticava il modo in cui ero vestita, gli occhiali che portavo, i capelli. Ma che mi ha scelto a fare? Poteva prendersene una come piaceva a lui. Ci guadagna con questo giochino. Nelle relazioni non ci sa fare, non è proprio maturo. Ma dopo così poco tempo, cosa vuoi conoscere di me? Sono basita da come sono andate le cose”.





Uomini e Donne, Maria De Filippi ha già scelto i nuovi tronisti?

Il trono di Luca Daffrè è stato uno dei più discussi degli ultimi anni e potrebbe non essere il solo a far discutere. Le indiscrezioni infatti parlano di un parterre di tronisti da ‘usato garantito’. Riporta Blasting news infatti come: “sia il caso di Alessio Campoli, l’ex corteggiatore di Lavinia Mauro che dopo una doppia esperienza da corteggiatore, potrebbe avere la possibilità di partecipare alla trasmissione come tronista”.

E ancora: “E in tal modo provare a trovare la sua anima gemella, dopo due esperienze che si sono rivelate poco fortunate dal punto di vista sentimentale. E poi ancora, Maria De Filippi potrebbe puntare anche sul ritorno di Andrea Foriglio, un altro ex volto della trasmissione ben noto al pubblico, in quanto ex corteggiatore di Nicole”. Indiscrezioni che, come detto, hanno fatto sollevare un polverone.

“Non capisco che cosa abbia in mente Maria – scrive un’utente sulla pagina social ufficiale del programma -. Queste minestre riscaldate non ci piacciono. È ora di dare una svecchiata al programma e guardare oltre. Spero siano solo voci e che Maria, come al solito, non ci deluda”.