Uno trono così a Uomini e Donne, Ida Platano non se lo aspettava: con molta probabilità neppure Maria De Filippi che la dama bresciana l’ha voluta a tutti i costi. Per Ida sono giorni molto complicati questi. Sembra infatti vicino ad una decisione irrevocabile: quella di lasciare lo studio. Il motivo? Troppe delusioni. Nei giorni scorsi, infatti, era arrivata un’altra clamorosa segnalazione su Mario Cusitore beccato in un bed and breakfast in compagnia di una donna. Contro il cavaliere si è scagliato Tina Cipollari, mai tenero con lui.

Ida non aveva creduto alla storia ma è inutile negare che l’ennesima segnalazione abbia ferito la dama. Quanto a Pierpaolo, non avrebbe il giusto coinvolgimento per lei e sarebbe fossilizzato nell’attendere una sua mossa. Ida ha poi deciso di restare. Dietro questa decisione di restare pare ci sia la regia di Maria De Filippi.





Uomini e Donne, Ida Platano minaccia di lasciare il trono

Niente di certo, solo ipotesi è chiaro, ma una parte del pubblico sembra pensarla così. “Secondo me Maria e Ida hanno un accordo, devono essersi parlate a chiarite. Un trono di sette mesi, altrimenti, non si spiega – scrive un’utente su Instagram -. La cosa ancora più assurda è che questo trono durerà fino a maggio, ormai lo abbiamo capito. Quindi un anno esatto: ma come si fa?”. E ancora: “Sono d’accordo già per il prossimo anno, lei opinionista”.

I commenti su Ida, però, sono dei più disparati e tutt’altro che benevoli. “Ma chi ci crede che lascia?”, “Tanto è tutta visibilità”, “Maria De Filippi che la trattiene fa solo il suo male, lì non troverà mai nessuno”, “Sì, ormai è diventata uno strazio”, “Che donna pesante”, “Ma viene pagata per fare queste scenette?”, “Sì, come no. A settembre va al Grande Fratello?”, “Speriamo”, “Sono anni che la sopportiamo”, queste sono alcune delle opinioni che i fan hanno espresso sui social.

Sul trono di Ida ha parlato anche Beatriz, intervistata da casa Lollo ha detto: “Se devo parlare a livello di corteggiamento Pierpaolo. Ma vedo Ida molto propensa verso Mario, non so se le piacciano i suoi comportamenti. Potrebbe essere che se Pierpaolo non la convincesse fino in fondo potrebbe anche lasciare”.