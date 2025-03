“Non nominare mia figlia”. Uomini e Donne, tensione altissima: Maria De Filippi costretta a mettersi di mezzo

Uomini e Donne, duro confronto in studio tra il cavaliere Giovanni da una parte e la dama Agnese. Per sedare la discussione è dovuta entrare in campo Maria De Filippi. A prendere la parola è stata Agnese che ha detto: “È stato vergognoso come si è approcciato con me, poi con lei. Ci sono modi e modi per dire le cose. Devi essere contento se tua figlia non incontra mai un uomo come il papà”.

Davanti a queste parole Giovanni ha sbottato e non le ha mandate a dire: “Mia figlia non la devi nominare proprio, stai zitta. Pensa a fare…”. È intervenuta Maria De Filippi per sgridare il Cavaliere per i toni utilizzati: “Guarda Giovanni che anche loro hanno dei figli. Quindi datti una calmata”.





Uomini e Donne, Maria De Filippi contro il cavaliere Giovanni

“Ma io non nomino i loro figli” ha risposto Giovanni. La conduttrice, allora, ha aggiunto: “Anche Agnese ha dei figli. Ti comporti così con una madre, nei confronti di una madre fai questo. Quindi evita”. Agnese ha poi ripreso la parola dicendo: “Sono stata male, ho pianto perché mi sono vergognata. Mi sono sentita superficiale, cosa che non sono”.

“Ti ho lasciato parlare, nonostante io pensi che tu sia un gradasso, tracotante, volgare, villano e non saprei come altro definirti. Ti ho lasciato parlare perché non avrei saputo come controbattere”. Poi, sulle parole che lui ha rivolto a Francesca, ha aggiunto.

“Non voglio andare in difesa di Francesca, ma l’hai chiamata zerbino, tappetino…”. Agnese ha deciso di chiudere con Giovanni perché “sei troppo volgare, fai così con tutte. Mi hai fatto passare per una poco di buono”, ha dichiarato. Il Cavaliere l’ha accusata di comportarsi da “vittima”, poi ancora: “Hai fatto lo show. L’hai presa male, ma non c’è niente di male. Sei una poeta”.