A Uomini e Donne le sorprese sono all’ordine del giorno. A far discutere è ancora una volta il rapporto tra Ida e Riccardo. Sulla storia arrivata ai titoli di coda sono in pochi a crederci. Da Tina a, forse, Maria De Filippi, tutti sospettano che sotto qualcosa stia succedendo. Tra loro anche l’ex corteggiatore di Ida Alessandro Vicinanza che, nei giorni scorsi, è tornato a bussare alla porta della dama dopo aver espresso il suo interesse per Federica Aversano, presto di nuovo in studio grazie a Maria De Filippi. Al momento i due sono lontani anni luce e sembra impossibile un ritorno di fiamma ma mai dire mai.



“Un uovo di Pasqua lo donerei a Ida – aveva detto il corteggiatore di Uomini e Donne – perché Pasqua è una festa di pace e il mio auguro è quello che tu possa trovare la serenità che cerchi e che mi malgrado non sono stato in grado di darle. “Al di là di come sono andate le cose tra noi, non ho mai avuto intenzione di farle male e avrà sempre un posto nel mio cuore. Poi, ne regalerei uno a Gloria, la donna che non ha voluto mettersi in gioco. Le auguro che la Pasqua le dia la forza di vincere i pregiudizi”.





Uomini e Donne, per Alessandro Vicinanza le critiche di tutto lo studio



Parole che non erano state toccate da Riccardo Guarnieri che continua a tenere il punto. “Mi ha fatto molto piacere ballare con lei, chiacchierarci anche per poco… è passato tanto tempo dalla fine della nostra storia ed era giusto avere un piccolo chiarimento. Anche perché l’ultima volta che ci siamo visti e parlati è stato, proprio in studio, più di un anno fa: all’epoca ci eravamo lasciati in malo modo”.



Ma per il cavaliere di Uomini e Donne la storia con Ida è finita. Intanto oggi Alessandro Vicinanza è stato duramente attaccato da Maria De Filippi. Il motivo? Alessandro ha messo a paragone il suo stile di vita con quello della dama Desirée durante il loro primo appuntamenta. La dama, infatti, racconta che Alessandro ha sottolineato più volte il loro differente stile di vita e Maria De Filippi conferma l’impressione della donna.



Le giustificazioni di Alessandro non sono bastate alla signora di Uomini e Donne che ha usato parole durissime. Al cavaliere ha fatto notare che i suoi paragoni economici finiscono per ferire una donna che vive di un lavoro umile per mantenere la figlia e sé stessa. Così ha continuato a rimproverarlo di non aver avuto la sensibilità di capire che i suoi paragoni hanno messo in difficoltà la dama.

