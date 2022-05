Momento molto interessante a Uomini e Donne. La protagonista è stata Maria De Filippi, che ha voluto rendersi artefice di un gesto bellissimo nei confronti della tronista Veronica Rimondi nella puntata andata in onda il 23 maggio su Canale 5. La padrona di casa ha mostrato al pubblico e ai presenti in studio un’esterna della giovane, ma Queen Mary ha rotto gli indugi e l’abbiamo vista in una versione totalmente differente. Ovviamente per la gioia della ragazza, che sicuramente non se l’aspettava.

Maria De Filippi a Uomini e Donne ha voluto aprire il suo cuore nei suoi riguardi. A proposito della tronista, nei giorni scorsi è già stata anticipata la scelta di Veronica Rimondi. Stando al Vicolo delle News, Veronica Rimondi ha scelto il corteggiatore Matteo Farnea e indubbiamente lo ‘sconfitto’ Andrea Della Cioppa ci sarà rimasto molto male. Non resta che far partire adesso il conto alla rovescia e poi i telespettatori potranno assistere ai momenti più belli e anche quelli più tristi della scelta della giovane tronista.





Uomini e Donne, Maria De Filippi si complimenta con Veronica Rimondi

Durante l’appuntamento con Uomini e Donne, Maria De Filippi ha voluto esprimere le sue considerazioni su Veronica Rimondi e il suo giudizio sulla tronista è totalmente positivo: “Come stai? Sai una cosa che apprezzo tanto di te? Tutti quelli che hanno fatto i tronisti o le troniste voi vanno sempre a leggersi il web. E tu all’inizio sei stata attaccata molto. E non hai cambiato una virgola di quello che sei e non è facile. Soprattutto alla tua età, no? Perché in qualche modo ti influenzano, non c’è niente da fare.

E Maria ha aggiunto ancora su Veronica: “Entra in gioco il fatto che tutti possano scrivere, chiunque, anche sotto mentite spoglie. E quindi magari scrivere cattiverie, in qualche modo chi le legge, paradossalmente sei più portato a leggere la cattiveria che la cosa bella. E alla tua età non è facile essere influenzato o modificato. Invece tu no”. E la ragazza: “Me lo avevi già detto al provino, ricordi?”. E la conduttrice televisiva ha chiuso l’argomento, esprimendo massimo apprezzamento per lei.

Infine, Maria De Filippi ha esclamato davanti a tutto lo studio: “Sì, me lo ricordo. E soprattutto a chi ha un carattere come il tuo, all’apparenza deciso e forte, non incontra con facilità dei sentimenti positivi. Forse con il tempo, quando ti conoscono, cambiano idea. Sei stata brava a reggere il botto”. E la tronista Veronica Rimondi ha accolto con entusiasmo quelle sue considerazioni.

