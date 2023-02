Uomini e Donne, la scelta di Federico Nicotera è vicina: nell’ultima puntata andata in onda Maria De Filippi ha avuto qualcosa da dire a Carola, una delle due corteggiatrici in lizza per il cuore del tronista. Un trono quanto mai chiacchierato, su Federico era intervenuta anche l’ex corteggiatrice Martina Grado. “Sta tirando troppo la corda, ha fatto giochini dei balli con entrambe”.



“Prenderà una legnata atomica perché credo sia stato eccessivamente egoista, se lo fosse stato un po’ meno probabilmente non sarebbero arrivate a questi limiti. Queste due povere ragazze sono esauste e sfinite. Le loro esplosioni sono tutte lecite”. E di esplosioni ce non sono state, come quella di Carola che prima ha minacciato di lasciare lo studio poi è tornata sui suoi passi.

Uomini e Donne, Maria De Filippi avverte Carola: “Vivi la tua storia”



Tutto era iniziato quando Carola aveva preso la parola durante la puntata. “Devo venire qua per essere trattata così? Ho pensato che non sto più qui. Ho un’idea su come voglio essere trattata dalla persona con cui voglio stare. Guarda adesso, dici che quello che faccio lo faccio per quello che leggo. Io non credo alle parole che dici”.



“Quindi non voglio rimanere. Non mi piace come ti rivolgi a me. È l’arroganza, il tuo modo di fare. Io ti rispondo così quando tu fai così con me. Tu invece in base a come ti svegli la mattina tratti le persone. Evidentemente abbiamo una percezione diversa delle cose”. Parole alle quali Federico aveva replicato immediatamente, smentendo la ragazza.



E poi era intervenuta anche Maria: “Le storie perfette come le vogliamo noi, non esistono. Ma in una relazione non ci sei solo tu e le tue esigenze. Per questo ti chiedo se sei pronta a viverla”, spiega Maria De Filippi. La corteggiatrice risponde di sentirsi pronta, ma nei fatti però dimostra ancora di non esserne in grado. E la scelta si avvicina.