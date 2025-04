La nuova puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi, ha riservato momenti di tensione, teatrini inaspettati e accesi confronti tra corteggiatrici e tronisti. Al centro dell’attenzione, ancora una volta, Gianmarco Steri e le sue corteggiatrici, protagoniste di una serie di comportamenti sopra le righe che hanno messo in agitazione lo studio. Tutto è partito da quanto accaduto già nella puntata precedente, con Cristina Ferrara che aveva manifestato l’intenzione di abbandonare il programma.

Gianmarco ha cercato di trattenerla, ma la ragazza ha inscenato un vero e proprio show al centro dello studio, restando sempre in piedi e ignorando gli inviti alla calma. Nella puntata di oggi, però, il comportamento plateale di Cristina è stato imitato anche da Nadia Di Donato e Francesca Polizzi. Anche loro, in modo quasi coordinato, si sono alzate per mostrare il proprio malcontento e la volontà di lasciare la trasmissione.





Uomini e Donne, Maria De Filippi contro Cristina

L’atmosfera tesa è stata interrotta dall’intervento deciso di Gianni Sperti. L’opinionista, esasperato dalla scena, ha invitato le ragazze a smetterla di “gironzolare per lo studio” e a sedersi, scatenando l’applauso del pubblico. Dopo qualche attimo di esitazione, le corteggiatrici sono tornate a sedere e hanno ripreso a confrontarsi con il tronista in modo più pacato. Tuttavia, al termine del segmento, Cristina ha lasciato lo studio. Gianmarco ha manifestato l’intenzione di seguirla, ma Maria De Filippi è intervenuta con fermezza: “Se Cristina ci tiene davvero, tornerà da sola”. E così è stato: dopo qualche minuto, la ragazza ha fatto rientro in autonomia, ponendo fine, almeno per il momento, al siparietto.

Successivamente, la puntata ha dato spazio a Sabrina e Guido. Dopo alcune incomprensioni, i due si sono visti nei giorni scorsi e hanno deciso di proseguire la conoscenza. In studio, Sabrina ha sorpreso tutti dichiarando non solo di voler continuare a frequentare Guido, ma anche di essere disposta ad accettare che lui esca con altre donne. Un’apertura che ha lasciato interdetti gli opinionisti, incapaci di decifrare le vere intenzioni della dama: “Cominciamo a dubitare della veridicità di quello che vediamo”, è stato uno dei commenti più significativi.

Infine, ampio spazio è stato riservato a un acceso confronto tra Diego, Flavio, Isabella ed Elisa. Il tutto è iniziato da un battibecco post puntata tra Diego e Isabella, con la dama ferita dalla divulgazione di dettagli intimi sulla loro relazione. Sentendosi tradita, Isabella ha scelto di uscire con Flavio. In studio, la discussione è proseguita e la donna ha spiegato di non aver gradito la divulgazione di certi aspetti per il bene del figlio che la guarda da casa. A quel punto, Tina Cipollari ha criticato Isabella duramente: “Se non vuoi che si parli di te, non venire in televisione”. La replica della dama non si è fatta attendere: accusando Tina di essere insensibile, ha lasciato lo studio in lacrime, chiudendo con amarezza una puntata già segnata da forti tensioni.

Quella andata in onda oggi è stata una puntata intensa, in cui le dinamiche sentimentali si sono intrecciate a emozioni forti e a momenti di autentico caos. Se da una parte il pubblico sembra apprezzare il lato spettacolare del programma, dall’altra emergono sempre più interrogativi sulla spontaneità di certi comportamenti.