A ‘Uomini e Donne’ si è verificata una situazione insolita con Maria De Filippi che è stata costretta a intervenire per cercare di aiutare la persona in questione. Si tratta nello specifico di un cavaliere del Trono Over, che ha fatto una rivelazione in studio che ha lasciato di stucco tutti i presenti. Queen Mary e Tina Cipollari sono sembrate le più turbate, anche perché sin dal primo racconto in tanti hanno avvertito un certo scetticismo. C’è il rischio che qualcuna si voglia infatti approfittare dell’uomo.

Uomini e Donne, Maria De Filippi avverte il cavaliere Bruno

Il cavaliere in questione di ‘Uomini e Donne’ ha rivelato che si sono presentate a lui due donne che vorrebbero vederlo dopo che lo hanno notato nel dating show di Canale 5. A mettersi in contatto in via privata sono state due signore originarie di Roma e Rieti. Ma a insospettire Maria De Filippi è stata la richiesta fatta all’uomo, ovvero che non vogliono andare in studio. E a quel punto la conduttrice televisiva ha cercato di farlo ragionare e di fargli comprendere che non è una situazione lineare.

Maria De Filippi si è rivolta così a Bruno: “Che ne dici se noi le facciamo comunque venire qui, voi vi vedete e se hai bisogno di qualcosa ci chiami e intanto ci siamo noi qui?”. E lui ha aggiunto, come scritto dal sito ‘Ultime Notizie Flash’: “Ti ringrazio Maria e devo dire anche che entrambe le signore sono pronte a venire a vivere con me, una mi ha anche detto che è la soluzione migliore visto che sta in affitto”. E infine si è inserita nell’argomento anche Tina Cipollari, le cui frasi sono apparse in linea con quelle di Maria.

Questa la chiosa finale di Tina Cipollari: “Non è tanto normale che una ancora prima di conoscerti ti dica queste cose Bruno, stai attento perché fuori ci sono persone che possono volere altro”. Non resta che capire se queste donne si presenteranno in trasmissione prossimamente, oppure se i sospetti di Maria su una presunta truffa si riveleranno quindi molto concreti.

