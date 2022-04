Colpo di scena a Uomini e Donne, la protagonista abbandona lo studio. “Sono delusa. Dopo l’esterna che abbiamo fatto non lo so cosa mi aspettavo. Ho voglia di andarmene. Mi sono aperta, raccontata, perché ci tengo. Non me ne vado perché ho paura di rovinare tutto quello che ho costruito con lui”. Così aveva esordio la corteggiatrice del dating di Maria De Filippi che, nella puntata di ieri, non si è presentata. Nel momento in cui Maria l’ha comunicato a Luca Salatino, il ragazzo è apparso spiazzato e stupito di questo gesto da parte della ragazza.



L’ha anche esternato di sentirsi spiazzato, ma allo stesso tempo ha anche detto che da parte di Lilli non ha mai visto una reazione. Il pubblico di Uomini e Donne ha detto la sua: “Lilli ha fatto bene a non presentarsi perché ultimamente Luca non l’ha considerata proprio! Che ci sia o non ci sia, lui neanche se ne accorge!”. E ancora scrive un altro utente: “Alla fine anche Luca non aveva tutto questo interesse per Lilli. Lei ormai era parte dell’arredo quindi ha fatto bene ad andarsene”.





Uomini e Donne, Lilli abbandona il programma



Una storia finita nel peggiore dei modi a Uomini e Donne. Una parentesi nera mentre va avanti il percorso di Riccardo Guarnieri che ha chiuso la storia con Gloria Nicoletti. “Al momento è solo attrazione fisica, se non scatta subito non credo possa scattare con il tempo, lo sapevo che ci saresti rimasta male, un po’ mi conosco, ci dovrebbe essere la voglia di mandare un messaggio, di telefonarti, potrebbe restare fermo qua”.



La decisione di Riccardo ha sollevato un polverone tanto che il cavaliere di Uomini e Donne ha sentito la necessità di spiegare tutto quanto a Gloria. “Darmi del falso non c’entra niente. Da parte mia non è scattato quel qualcosa in più, tirare avanti non serve”. Riccardo che ha dimostrato di nuovo interesse per Ida Platano.



Riccardo Guarnieri confessa di non aver provato gelosia nel vedere Ida rapportarsi ad altri uomini. Sentiva solo curiosità di scoprire come si relazionava con gli altri e non vedeva nessuna differenza coi tempi passati. In tutti i casi Ida Platano ammette di essere contenta di rivederlo.

