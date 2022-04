“Devi dire la verità”. UeD, Riccardo Guarnieri non convince: l’accusa davanti a tutto lo studio

Non c’è pace a Uomini e Donne, il ritorno di Riccardo Guarnieri ha incendiato gli animi. Contro di lui si è scagliato, ancora una volta, l’ex rivale storico: Armando Incarnato. Il napoletano negli ultimi giorni ha avvicinato Gloria, per avere un confronto con lei, atteggiamento che ha fatto storcere il naso al pugliese che sostiene che Armando si metta spesso in mezzo alle sue storie. “Lui lanciava frecciatine quando stavamo di nuovo insieme (riferendosi a Ida, ndr), lo tenevamo sempre attaccato come un riccio”.



“Tu dopo la puntata vai a parlare con Gloria sapendo che si sta intrattenendo con lui” – ha detto Tina Cipollari contro Armando – “Lui non accetta che Riccardo sia un figo e lui no. Tu ti metti in competizione”. Il confronto poi è salito di tono con Riccardo che, davanti allo studio di Uomini e Donne, ha calcato la mano: “Non ho ritenuto opportuno quel gesto, non ho mai visto educazione da parte sua. Una volta in puntata disse che non si è mai intromesso nelle coppie”.





Uomini e Donne, lite tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri



La replica dell’imprenditore napoletano è stata: “Non ho mai usato nessuno che è diverso, il numero a Ida non l’ho chiesto io, ho detto solo prenditi il caffè ma per educazione. Non vi preoccupate, ormai le spalle ce l’ho larghe”. Nel dettaglio, Armando Incarnato ha accusato Riccardo di non dire la verità e di usare la sua posizione per prendere in giro le dame.



Poco dopo, nello studio di Uomini e Donne, Riccardo ha chiuso la storia con Gloria Nicoletti. “Al momento è solo attrazione fisica, se non scatta subito non credo possa scattare con il tempo, lo sapevo che ci saresti rimasta male, un po’ mi conosco, ci dovrebbe essere la voglia di mandare un messaggio, di telefonarti, potrebbe restare fermo qua”.



La decisione di Riccardo ha sollevato un polverone tanto che il cavaliere di Uomini e Donne ha sentito la necessità di spiegare tutto quanto a Gloria. “Darmi del falso non c’entra niente. Da parte mia non è scattato quel qualcosa in più, tirare avanti non serve”. E Gloria? Da parte sua non ha nascosto la delusione: “Io non l’ho sentito ieri che tu volevi chiudere”.

“Come una volta…”. Riccardo e Ida sempre più vicini a UeD: la sorpresa a fine puntata. FOTO E VIDEO