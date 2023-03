“Ha già scelto”. Uomini e Donne, dopo Federico Nicotera tocca a Lavinia: sorprende tutti così

Sono passati pochi giorni dalla notizia su Federico Nicotera, che ora è fidanzato con l’ex corteggiatrice Carola. E il pubblico di Uomini e Donne deve tenersi pronto perché anche Lavinia Mauro sarebbe ormai pronta alla scelta. La notizia clamorosa sta mettendo in agitazione tantissimi telespettatori, alle prese con fortissime emozioni in quest’ultimo periodo. E anche dal Trono Over sono arrivati retroscena clamorosi, che stanno facendo discutere e non poco migliaia e migliaia di utenti.

Infatti, Gemma Galgani ha svelato richieste particolari fatte dal cavaliere Silvio, che vorrebbe leccare le ascelle e le gambe dell’ex di Giorgio Manetti. Intanto, tornando al trono classico di Uomini e Donne, stando alle ultime indiscrezioni Lavinia Mauro avrebbe ormai in mente la sua scelta e starebbe per comunicarla ai due corteggiatori che ormai da mesi la frequentano. Di tempo ne è trascorso moltissimo e quindi la parola fine sarebbe ad un passo, a tal punto che è stata già rivelata una data.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro verso la scelta

Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso la decisione finale della tronista di Uomini e Donne, infatti Lavinia Mauro avrebbe ormai le idee chiare su chi sia la sua scelta e il prossimo passo da compiere sarà quello di annunciarlo ai due corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino. Uno di loro due diventerà il suo fidanzato, una volta che anche lui risponderà in maniera affermativa come successo con Carola e Federico. Nonostante la consueta spaccatura nella gente, il sito Blastingnews ha fatto sapere che c’è una preferenza del pubblico.

La settimana prossima ci saranno altre registrazioni di Uomini e Donne, come confermato dal blogger Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Ma c’è di più perché Blastingnews ha aggiunto che la scelta di Lavinia potrebbe avvenire sabato 18 marzo. Quindi, abbiamo un elemento in più che sta mandando in visibilio i telespettatori. Si attendono certezze, che al momento non sono possibili averne, ma essendo sul trono dal settembre 2022, per lei è ormai arrivato il momento di decidere.

Comunque nel pomeriggio del 10 marzo Canale 5 ha trasmesso la prima puntata di UeD, registrata dopo la morte di Maurizio Costanzo. Non c’è stato alcun cenno al lutto da parte di Maria De Filippi, l’appuntamento con il dating show si è svolto, diciamo così, normalmente con la conduttrice che ha dato il “Buongiorno a tutti”.