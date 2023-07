Sale l’attesa per la nuova edizione di Uomini e Donne mentre arriva la notizia che le registrazioni delle nuove puntate saranno anticipate. L’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ne ha dato notizia nel pomeriggio di lunedì 10 luglio su Instagram: “Partenza anticipata per UeD a lunedì 11 settembre. Le prime registrazioni dovrebbero avvenire tra il 28 e il 31 agosto”. Un avvio in anticipo di una settimana rispetto alla data prevista inizialmente per il 18 settembre.

Un avvio che potrebbe portare una notizia bomba che riguarda Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Come sappiamo la coppia si è detto addio. Era stata lei a dare l’annuncio e tanti le dichiarazioni che, da una parte e dall’altra, si erano poi susseguite. “Gli ultimi mesi sono stati difficili e complessi. Mi troverete un po’ dimagrita, ma il mio io è sempre forte. Mi siete mancati e vi racconterò qualche storia e vi porterò insieme a me, vi piacerebbe farmi compagnia?”, scriveva Isabella.





Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani tornano in studio?

Tra i tanti, a commentare il nuovo post di Isabella Ricci è arrivato anche Amedeo Venza. L’esperto di gossip ha sganciato una vera e propria bomba sull’’ex dama di UeD tra le ultime Storie Instagram. A suo dire, avrebbe investito a Dubai e poi abbandonato Fabio nel momento perfetto e senza alcuna motivazione valida. “Mi sa che aveva ragione Gemma! Questa fa i drammaturghi ogni volta”.

“Perché non racconta che ha investito lì dove si trova (credo a Dubai) e nel momento giusto si è sbarazzata del marito mandandolo via senza motivo apparente?! No, non lo dirà mai perché essere vittima attira più consensi rispetto al ruolo del carnefice”. Proprio per questo motivo sta prendendo corpo una clamorosa ipotesi.

Il magazine gestito anche dal blogger Pugnaloni su Instagram, dunque, informa fan e curiosi “che nella prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne potrebbe esserci un confronto tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani. I due si sono conosciuti e innamorati in una recente stagione del dating-show e, nel giro di appena un anno, hanno deciso di convolare a nozze”.