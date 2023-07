Fulmine colpisce un albero e un gruppetto di amici di un centro estivo che avevano cercato riparo durante un temporale.È successo nel primo pomeriggio di oggi a Colico, in riva al lago di Como. Un 16enne è rimasto folgorato e un altro coetaneo è stato travolto da un ramo dell’albero su cui si è abbattuta la saetta, che gli è crollato addosso e un bambino di otto anni è rimasto ferito in maniera lieve.

I quattro amici si erano rifugiati sotto un albero per ripararsi dal temporale, ma un fulmine è caduto sulla pianta li ha colpiti. Sul luogo sono intervenuti i sanitari con due automediche di Areu e i volontari della Croce rossa di Colico e del Soccorso bellanese. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco di Morbegno.

Colico (Lecco), fulmine colpisce un gruppo di amici: gravi due sedicenni

Come ricostruisce Il Giorno, il ragazzo colpito dal fulmine è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Gravedona con ustioni di secondo grado al torace. L’amico, anche lui sedicenne, è stato portato all’Alessandro Manzoni di Lecco per un grave trauma cranico dovuto dalla caduta di un pesante ramo che si è staccato a causa del fulmine. I ragazzi facevano parte di un centro estivo di Edolo, in provincia di Brescia.

Stavano partecipando a una gita sul Lario ed erano appena tornati a riva col pedalò. Sul posto è arrivato un improvviso temporale e alcuni di loro si sono riparati sotto un grosso albero che poi è stato colpito dal fulmine. Come scrive Il Giorno “c’è stata come un’esplosione, una vera e propria fiammata e un boato che ha fatto tremare la terra e ha scosso la pianta. Il fulmine ha colpito appunto anche un 16enne, sebbene fortunatamente non in pieno, mentre un pesante ramo è franato in testa ad un secondo 16enne.”.

La zona in cui si è abbattuto il fulmine, si trova vicino a una spiaggia sul versante della provincia di Lecco del Lago di Como, in un’area vicina al confine con la provincia di Sondrio, al confluire di Valtellina e Valchiavenna. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.