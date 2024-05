Ida Platano, ultimo atto del trono Over di Uomini e Donne. Nelle scorse settimane al centro dello studio del dating show si è spesso seduta la tronista che avrebbe dovuto scegliere Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Tuttavia il primo è stato beccato in compagnia di un’ex corteggiatrice sua amica, mentre il secondo, beh, tra un attimo ci arriviamo. Sta di fatto che dopo essersi allontanata Ida è tornata al suo posto, ma solo con un obiettivo.

Nella puntata di oggi, martedì 14 maggio, Mario si è scagliato contro la redazione affermando di non aver fatto nulla con la donna della segnalazione. Il cavaliere ha detto che il suo unico errore è stato quello di essere ingenuo e ha attaccato duramente Ida che non gli ha creduto. La tronista ha replicato sostenendo di non credere più alle sue parole. Poi è arrivato il momento dello ‘show’ di Pierpaolo…

Le dure parole di Pierpaolo a Ida: caos in studio

Pierpaolo Siano ha criticato il comportamento di Ida Platano. La accusa di averlo lasciato dietro le quinte per due puntate pensando solo a Mario. Si è sentito trattato come la ruota di scorta, cosa che non ha mai fatto nella vita e non inizierà a fare ora. Poi ha dichiarato che nel caso in cui lei lo scegliesse risponderebbe di no. Il ‘rischio’, però, a quanto pare non c’è…

Ida Platano, infatti, ha spiegato di essere tornata in studio con l’intenzione di abbandonare il trono. Lei non vuole al suo fianco né Mario né tantomeno Pierpaolo al quale ha rinfacciato di averla voluta punire dopo che lei era andata a trovarlo ad Avellino. A questo punto l’uomo si è alzato e ha abbandonato lo studio salutando Maria. Le ultime parole rivolte a Ida: “Impara a fare la donna“.

Una frase che ha lasciato tutti di sasso, compresa Ida rimasta piuttosto male. Tutti i presenti, sia nel parterre femminile che in quello maschile, hanno detto che alla fine per lei è andata bene così perché né Mario né Pierpaolo la meritavano. La tronista ha spiegato di voler lasciare il trono, ma Gianni Sperti e Tina Cipollari l’hanno invitata a rimanere. Tutavia, dopo un ballo consolatore con Alessandro Rausa, Ida ha deciso di andare via.

