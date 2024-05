Grande novità per Barbara De Santi, la dama protagonista assoluta della prima parte della stagione di Uomini e Donne. La sua storia con Ernesto sembrava poter essere l’inizio di qualcosa di bello. Così non è stato ma per la dama le cose non stanno andando affatto male: è lei a dare la notizia di una clamorosa svolta. Barbara, in questi anni, si è fatta conoscere per i modi franchi ed i toni netti. Celebre la sua presa di posizione in favore di Armando contro Aurora.

“Mi avete chiesto in tanti se sto dalla parte di Armando o di Aurora. Ora che ho visto la puntata, posso dire che sto assolutamente dalla parte di Armando – ha detto -. Lui mi ricorda me quando venivano dette cose non vere e che non avevo fatto. Chi ha qualcosa da nascondere, invece, rimane sulle sue e non si scalda così tanto. Io credo a lui, dice la verità”.





Uomini e Donne, seconda edizione del libro di Barbara De Santi

Questa caparbietà ha dato la possibilità a Barbara di raggiungere molti obiettivi, tra cui uno importante che ha annunciato lei. Tra pochi giorni verrà infatti rilasciato la seconda edizione del libro di Barbara De Santi, ‘Fare l’amore come una escort’. Al progetto originale verrà infatti aggiunto un nuovo capitolo inedito. L’uscita è prevista per il prossimo 20 maggio.

Di cosa si tratta? Di un vero e proprio manuale per le donne che vogliono essere sé stesse e in merito a questo forte titolo la Dama aveva affermato: “Il titolo del libro ovviamente è una provocazione. Parlo della mia vita attraverso racconti che riguardano uomini e donne che ho conosciuto”.

E ancora: Sono andata a toccare argomenti anche molto intimi del mio percorso, parlo della mia famiglia, delle amicizie che ho perso e così via”. Per Barbara De Santi una bella soddisfazione. Chissà sei i suoi amici di Uomini e Donne ne acquisteranno una copia.