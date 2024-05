Altro cambio di conduzione in Rai. Quella in corso nella televisione pubblica è una vera e propria rivoluzione. Dopo gli addii di Fabio Fazio e Amadeus, sbarcati sul canale Nove, si è parlato anche di Gigi Marzullo tra i pezzi da 90 in partenza. E non solo, anche Flavio Insinna sembra destinato a lasciare la Rai, ma per approdare su La7 e non al Nove. Qualche giorno fa, inoltre, aveva salutato pure Massimo Bernardini.

“Sì è vero che non presenterò più il programma – ha detto il conduttore di Tv Talk – È doveroso per quelli della mia generazione passare la mano ai più giovani. Voglio specificare che il mio obiettivo non è fare il pensionato. Se a qualcuno in Rai o sul mercato interesserà, proverò a dedicarmi ai pochi progetti editoriali e audiovisivi, quantitativamente meno impegnativi, che da tempo ho nel cassetto. Se invece non succederà niente vorrà dire che sarà venuto il momento di ritirarmi a vita privata”.

Chi arriva a Tv Talk al posto di Massimo Bernardini

“Con una media dell’8,4%, con quasi 1 milione di telespettatori – ha continuato Massimo Bernardini – TV Talk risulta il programma più visto dell’intero palinsesto del sabato di Rai3, prima serata compresa, Tg a parte. La trasmissione non chiude con il mio addio, questo volevo specificarlo. Chi mi sostituirà? Non ne ho idea. Mi piacerebbe fosse una donna, una nuova conduttrice più brava di me, che mantenesse qualcosa della mia passione giornalistica. E che il talk restasse a Milano, visto che è nato qui”.

In effetti sarà proprio una donna a sostituire Bernardini che è alla guida di Tv Talk dal lontano 2005. È stato Davide Maggio a confermare il nome che circolava già da un po’. Secondo il giornalista la presentatrice che prenderà il posto di Bernardini è Mia Ceran, che in passato abbiamo visto a L’Aria Che Tira, Agorà e Quelli che il Calcio.

“Massimo Bernardini – fa sapere Maggio – ha deciso di lasciare il fortunato programma del sabato pomeriggio di Rai3 e così per la nuova stagione è pronta una rivoluzione al comando. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi su chi è caduta la scelta del successore. A condurre Tv Talk 2023/2024 sarà Mia Ceran. La giornalista, classe 1986, torna così in tv a oltre un anno dalla sfortunata esperienza su Rai2 con Nei Tuoi Panni. Mia conosce la squadra di Tv Talk avendo partecipato più volte come ospite. Il suo è un profilo molto diverso da quello di Massimo Bernardini che era diventato un punto di riferimento per gli spettatori della trasmissione”.

