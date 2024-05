“Cosa vado a fare in Rai”. Paolo Bonolis, finalmente chiarezza sul futuro televisivo di uno dei più grandi presentatori della tv italiana. È lui stesso a raccontare cosa sta succedendo e lo fa proprio di fronte a una telecamera Rai. Proprio così, Paolo Bonolis era infatti invitato come ospite a TvTalk, il programma in onda su Rai3 e condotto da Massimo Bernardini, Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli.

>> “Lui ci provò con me”. Paolo Bonolis, la rivelazione sul grande cantante: “Ed ecco cosa gli dissi”

Reduce di una dolorosa separazione dalla moglie e da uno dei suoi programmi già amati, ovvero Ciao Darwin, Bonolis è sempre più vicino alla pensione. Ma parliamoci chiaro, uno così può davvero andare in pensione? La Rai, almeno molti dicono, lo starebbe tirando per la giacca da parecchio e sembra che per lui ci siano delle idee ben delineate. Eppure lui, durante questa intervista di sabato pomeriggio a TvTalk, non solo non conferma, ma minimizza. Andiamo con ordine.





“Cosa vado a fare in Rai”. Paolo Bonolis, finalmente chiarezza

La conduttrice del programma chiede a Bonolis, in maniera molto diretta: “Tornerai mai in Rai?”. A questo punto il conduttore tv dice con la sua solita ironia: “Beh la domanda mia è di rimbalzo: a fa’ che? Un programma a caso? No! Non lo so, tutto può essere, posso venire a fare TvTalk tanto lui sta a guardare i lavori in corso”. Con quel lui, Bonolis intende il padrone di casa: Massimo Bernardini.

Il conduttore, infatti, ha già fatto sapere al suo pubblico di avere intenzione di “andare in pensione”. Differente invece la vicenda di Bonolis che invece ha promesso a Mediaset un’altra edizione di Avanti un Altro. Non solo, parlando di futuro in tv Paolo ha fatto anche un suo nome riguardo al suo erede televisivo: “Il mio erede? Stefano De Martino è molto bravo”.

Verrà in Rai Polo Bonolis?

«Posso venire a fare #TvTalk tanto Bernardini starà a guardare i lavori in corso» ⚠️ 🤣 pic.twitter.com/0KHUeFokd5 — Tv Talk (@TvTalk_Rai) May 4, 2024

E ancora Paolo Bonolis: “Ci sono dei bravissimi ragazzi. L’importante è dar loro il tempo di acquistare credibilità da parte del pubblico anche su prodotti differenti. Il cambiamento è necessario per il futuro della televisione”. Insomma, sembra evidente che l’uomo abbia l’intenzione di prendersi un po’ di tempo per sé, o almeno i messaggi che manda sono abbastanza inequivocabili.

Leggi anche: “Ho preso una decisione sul mio futuro”. Paolo Bonolis rompe il silenzio: “Pier Silvio sa tutto”