Importante rivelazione direttamente dalla bocca di Paolo Bonolis, che ha preso una decisione sul suo futuro a Mediaset. Sono state tante le voci circolate sul conto del conduttore nelle ultime settimane, quindi ha ritenuto opportuno rilasciare un’intervista che mettesse fine alle indiscrezioni, che sono state sostituite da una notizia diventata ormai ufficiale.

Paolo Bonolis si è soffermato sulla sua decisione inerente il futuro a Mediaset ed ecco arrivare una vera sorpresa. Il presentatore è stato interpellato anche sul prossimo Festival di Sanremo, che è ancora senza direttore artistico dopo l’addio di Amadeus. E il padrone di casa di Avanti un altro ha rotto il silenzio, rivelando cosa intende fare prossimamente.

Paolo Bonolis, la decisione sul suo futuro a Mediaset: “Cosa farò”

Parlando al Corriere della Sera, Paolo Bonolis oltre a dire tutto sulla decisione riguardante il futuro a Mediaset, ha detto la sua anche sulla kermesse canora più famosa in Italia: “Non ripristinerei la gara ad eliminazione a Sanremo, è una delle cose più giuste fatte da Amadeus. Giusto che arrivino tutti fino alla fine, la tensione dell’eliminazione non è più l’elemento più importante del Festival”.

Nonostante le tante dicerie su di lui, Paolo Bonolis ha confermato che non andrà alla Rai e quindi a Sanremo e che rimarrà ancora a Mediaset: “Sanremo 2025? No, avevo promesso a Pier Silvio Berlusconi che avrei fatto un’altra stagione di Avanti un altro e sono una persona di parola. Resto a Mediaset un altro anno. Staremo comunque a vedere se ne farò un altro in futuro, io dico mai dire mai come qualsiasi altro programma”.

Secondo gli ultimi rumor su Sanremo, prenderebbe sempre più piede l’ipotesi del ritorno di Carlo Conti. Ma si è parlato anche di una suggestione Mina. Staremo a vedere cosa decideranno alla Rai.