Dalle anticipazioni arriva una bomba su Uomini e Donne, protagonista, neppure a dirlo, Ida Platano. Il ritorno della dama ha sollevato dubbi e polemiche sul programma di Maria De Filippi, più di qualcuno ha infatti giudicato ‘poco felice’ la scelta di riportata in studio la dama bresciana e di darle, cosa peggiore, il trono del programma. Appena poche settimane del ritorno in studio, del resto, Ida Platano aveva detto di essere innamoratissima di Alessandro Vicinanza.

Salvo poi cancellare tutto quanto durante la presentazione del suo trono: “Sono nuovamente single. Dopo una storia durata 11 mesi, ho deciso di chiudere. Oggi voglio rimettermi in gioco. Non rincorrerò più nessuno. Sono molto romantica, una donna decisa, dinamica, impulsiva, aggressiva, gelosa e diretta. Questo può dare fastidio ma non mi interessa. Voglio vivere un percorso diverso perché vorrei che fosse la volta giusta”.





UeD, Ida Platano consegna un mazzo di fiori ad un corteggiatore

Sulla questione Alessandro aveva deciso di intervenire nel corso di un’intervista per Fanpage: “La decisione l’ho presa io ma era stata lei a portarmici. Mi sentivo non corrisposto nei sentimenti nell’ultimo periodo ed è per questo che ho deciso di finirla. Per quanto mi riguarda, non c’è alcun altro motivo. Inoltre, le avevo chiesto un chiarimento. Ci eravamo lasciati al telefono e intorno al 21 o 22 ottobre avrei voluto vederla per parlare ma non è stato possibile”.

“Avevo di fronte una donna che si è dimostrata innamorata fino all’ultimo. Poi è chiaro che ognuno ha i suoi tempi. Per me quella con Ida è stata una storia molto importante, una delle tre più importanti della mia vita”. Vita di cui Ida sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, in studio sono arrivati nuovi corteggiatori per Ida Platano.

Ida Platano che ha regalato dei fiori a un ragazzo, per via di uno screzio avuto nella precedente registrazione. Eppure secondo i maligni non sarebbe tutto qui, Ida potrebbe infatti provare un interesse per il corteggiatore. Voci che non trovano conferma, ma in questi anni ha Uomini e Donne abbiamo visto di tutto, specie quando c’è di mezzo Ida.