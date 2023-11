Questo che stiamo per raccontarvi è veramente un colpo di scena inaspettato. Gerry Scotti ha annunciato una svolta nella sua vita, infatti ha parlato di una sorpresa grandiosa che ha lasciato tutti a bocca aperta. La rivelazione clamorosa è arrivata nella giornata di giovedì 16 novembre durante una sua ospitata in un programma radiofonico. Ha voluto anticipare una notizia molto importante, quindi nelle prossime settimane sarà grande protagonista.

Enorme curiosità nel suo pubblico per scoprire tutto nei particolari, ma Gerry Scotti ha già fornito qualche anticipazione succulente su questa svolta nella sua vita lavorativa. Ci siamo abituati a vederlo nella televisione in tante trasmissioni di successo, ma ora il conduttore è pronto per una nuova avventura. Vediamo insieme cosa ha dichiarato nel suo intervento alla Banda di R101, che ha fatto più che rumore.

Gerry Scotti, che svolta nella sua vita lavorativa: non c’entra la tv

Gerry Scotti ha parlato per la prima volta di questa improvvisa svolta nella sua vita davanti ai conduttori radiofonici Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Cristiano Militello, Paolo Dini e Leonardo Fiaschi. Sono stati coloro ad aver avuto l’onore di sapere per primi questa novità professionale di uno dei volti più amati di Mediaset. Ha inoltre espresso entusiasmo per questa sua intervista: “Che aria di casa ragazzi, non posso nascondere familiarità col mondo della radio, ma qui più che famiglia è proprio casa”.

Scotti ha quindi annunciato un disco in vista delle festività natalizie, quindi ha deciso di irrompere nel mondo musicale: “C’è una sorpresa che vi racconterò meglio le prossime settimane quando tornerò a trovarvi: è pronto il disco di Natale. Stufo di farmi fare cose dagli altri, me le sono fatte io. Si intitolerà Gerry Christmas e sarà una magnifica colonna sonora del vostro Natale”. E ha fatto ascoltare un pezzo di Feliz Navidad, antipasto di ciò che tutti sentiranno tra non molto.

Tutti non vedono l’ora di ascoltare questi brani di Gerry Scotti, che certamente allieteranno il Natale di moltissimi italiani. La curiosità aumenterà di giorno in giorno, quindi è tempo di far partire il conto alla rovescia.