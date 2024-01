Uomini e Donne, in attesa del ritorno del programma dopo l’Epifania arrivano anticipazioni molto molto interessanti dalle ultime registrazioni. Protagonista indiscussa Ida Platano. Ida che nei giorni scorsi è stata duramente criticata per il modo in cui si è confrontata con Ernesto. Secondo parte del pubblico, infatti, Ida Platano avrebbe dimostrato di non tenere in troppa considerazione il cavaliere arrivando al limite della maleducazione.

>>“Era il suo primo giorno di lavoro”. Schianto di Pordenone, chi sono le tre vittime dell’incindente sulla statale

Un esempio? Ecco tre commenti che renderanno benissimo l’idea. “Comunque sto trono di Ida sta dimostrando quanto lei sia piatta come persona e alquanto noiosa se non le si cuciono addosso delle dinamiche appositamente su di lei…finalmente sta venendo fuori chi è davvero”, si legge.





Uomini e Donne, Mario lascia lo studio: Ida Platano lo rincorre

E ancora: “Grazie alla pochezza e povertà dei contenuti di Ida, brutta e cozzala dentro e fuori non seguo più questo circo. Sempre ho saputo che era uno show ma al meno qualcuno mi stava simpatico, ora neppure quello”. Quindi il terzo. “Inguardabile ma è mai possibile che la falsità in persona abbia il trono? Ida non ama e non amerà nessuno all’infuori di sé stessa, dovrebbe andare a casa”.

“BASTA con la tiritera che sono sempre gli uomini a maltrattarla tra lei e la fatina sempre innamorata hanno fatto un duo deprimente, affibbiando il ruolo di donna al più basso livello!!!! Mi dispiace per il programma era molto più serio prima”. Ma secondo alcuni Ida sarebbe molto vicina alla scelta. La anticipazioni rivelano che la dama sarà messa a conoscenza di come Mario voglia abbandonare il programma.

A questo punto, la tronista lo raggiungerà in camerino convincendolo a tornare sui suoi passi. Non è un mistero il fatto che Ida sia molto presa da Mario e quello che accadrà nelle puntate in onda sino al 12 gennaio ne sarà la riprova: Mario dunque tornerà in studio per la gioia di Ida. E Ernesto? Durissimo il suo commento, l’accuserà di essere una donna zerbino.