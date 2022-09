“È uscita con lui”. UeD, bomba su Ida Platano: si è scoperto tutto dopo l’ultima registrazione

Nuove anticipazioni su Uomini e Donne, infatti nelle scorse ore sono avvenute altre registrazioni e si è scoperto qualcosa di molto interessante su Ida Platano, che ha decisamente puntato un nuovo cavaliere. A svelare tutto è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, che puntualmente è in grado di fornire notizie su UeD sulla sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Ma ovviamente non ci sono state unicamente delle rivelazioni sull’ex di Riccardo Guarnieri, ma anche sugli altri volti del dating show.

Innanzitutto, parlando di Uomini e Donne e prima di citare Ida Platano e questo nuovo cavaliere, è stato scritto: “Al centro studio sono arrivati Roberta e Alessandro, che hanno avuto un lungo dibattito. Alla fine hanno deciso di tornare a frequentarsi e approfondire la conoscenza precedentemente interrotta. Gemma ha invece mandato via il corteggiatore, sceso per lei nella scorsa registrazione. Inoltre, Federico N. è uscito in esterna con Carola, ma non si sono trovati”, ha esordito Pugnaloni sul web.

Leggi anche: “Perché l’ho mollata”. Clamoroso a UeD, Riccardo Guarnieri spara a zero su Ida Platano





Uomini e Donne, Ida Platano esce con un nuovo cavaliere

Il racconto della pagina Uominiedonneclassicoeover su Uomini e Donne non è finito qui. Prima di dirvi esattamente cosa è successo tra Ida Platano e il nuovo cavaliere, è stato aggiunto che “Alessio, uno dei corteggiatori, si è dichiarato per Lavinia. Precedentemente ha fatto un’esterna anche con Federica. Si registra anche domani (oggi n.d.r.)”. Alcuni non hanno subito compreso le sue intenzioni sulla dama del programma di Canale 5 e dunque Lorenzo Pugnaloni ha anche voluto fare un’ulteriore precisazione.

Ecco l’anticipazione su Ida Platano: “Ida è uscita con uno dei cavalieri del parterre e si stanno conoscendo. Onde evitare fraintendimenti: per ‘uscita’ intendo a cena/pranzo/durante il giorno… Non dal programma”. Quindi, resterà a Uomini e Donne, anche se bisognerà vedere come andrà a finire questa conoscenza. Non sappiamo nemmeno il nome del cavaliere, quindi occorrerà aspettare le prossime puntate, quando Maria De Filippi ritornerà a parlare del tema Ida e delle sue storie nella trasmissione.

A proposito invece di ex UeD, si sono svolti i funerali di Manuel Vallicella, morto suicida nei giorni scorsi. Al dolore si è unita anche la redazione ed il cast di Uomini e Donne. A riferirlo, il sito L’Arena, che ha rferito l’omaggio da parte di UeD attraverso un grande mazzo di fiori bianchi con le margherite e la scritta “Uomini e Donne” sistemato accanto all’altare. Poi un ultimo saluto anche attraverso la clip in ricordo a quel “ragazzo puro con un animo dolce e gentile.