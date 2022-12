“Non ho le forze”. Uomini e Donne, Ida Platano provata sui social: giorni duri

Uomini e Donne, Ida Platano continua a far parlare di sé nonostante l’addio allo studio e l’inizio della storia con Alessandro Vicinanza. Storia che aveva raccolto molte critiche, soprattutto dopo l’ormai celebre intervista a Verissimo in cui la coppia si era aperta ai microfoni di Silvia Toffanin. Per chi non avesse seguito tanti erano stati i temi toccati. “Io già prima della scelta mi sentivo il fidanzato di Ida, a lei lo avevo confessato”, raccontava Alessandro.



“Per questo i giorni trascorsi insieme post scelta sono stati per me una continuazione di qualcosa che c’era già. Usciti dallo studio abbiamo scelto di rimanere a Roma e di trascorrere subito una giornata insieme: è stato bellissimo”. Alessandro che non aveva fatto mistero di essere pronto al passaggio di livello nella storia con Ida. Alessandro infatti ha dichiarato che, se potesse diventare Babbo Natale per un giorno, per prima cosa vorrebbe regalare una bella vacanza al caldo alla sua amata Ida.

Leggi anche: “Ha tradito Maria De Filippi”. UeD, rivelazione choc su Ida Platano: la scoperta nelle ore scorse





Uomini e Donne, Ida Platano stanca sui social: “Giornate pesanti”



Ha poi aggiunto che quest’anno passerà alcune giornate delle festività natalizie assieme ad Ida e a suo figlio Samuele. E non è tutto qui. Il sogno nel cassetto sarebbe un altro: “Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna e che avesse un gran fiocco rosa sopra. Magari non nell’immediato, ma in un futuro vicino sì”. Ida, da parte sua, è al settimo cielo.



E il loro amore inizia a fare breccia anche tra i fan nonostante quel sospetto resti. Scrive un’utente sulla pagina Instagram di Ida: “Alcuni giorni fa, lei piangeva e soffriva per amore a un tale Riccardo. Ora, tutto da un tratto si fanno vedere al pubblico come su fosse eterni innamorati. Se veramente vogliono cominciare da zero questo amore dovrà ancora nascere ma sono la prima ad augurare tanta felicità a questi due”.



Da Ida nessuna risposta, presa dal suo amore e dal lavoro. Nelle ore scorse la dama è apparsa sui social molto provata, svelando di non avere neppure le forze per cucinare, in quanto stanca e provata dalla giornata appena trascorsa nel salone.”Eccomi qua, appena arrivata a casa. Chi cucina? Cucina Samu, io non ho le forze”, ha esclamato l’ex volto di Uomini e donne mostrandosi con il suo bambino che si è offerto di cucinare qualcosa per la sua mamma.