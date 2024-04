“Zitta per troppo tempo”. Uomini e Donne, Ida Platano ora va all’attacco: Mario asfaltato

A Uomini e Donne il caos regna sovrano: dopo l’eliminazione di Mario Cusitore e il presunto addio al trono di Ida Platano, la dama è tornata a farsi sentire sui social. Ha voluto lasciare un messaggio chiarificatore e lanciare un segnale soprattutto a Mario. Il gesto nei confronti del cavaliere non è infatti sfuggito. Succede mentre arrivano segnalazioni su Pierpaolo. Tra le storie che Lorenzo Pugnaloni ha caricato su Instagram c’è anche quella che contiene una nuova segnalazione su Pierpaolo.

“Ieri sera alla stazione Garibaldi di Napoli ho visto Pierpaolo. Era molto agitato e scosso per tutto quello che era appena successo”, si legge nel messaggio. Secondo il racconto che ha fatto la persona che sostiene di averlo incontrato al rientro a casa. “Gli ho chiesto se con Ida era finita definitivamente e lui ha detto di sì”, fa sapere la fan.





Uomini e Donne, Ida Platano torna sui social ma non nomina Mario

Quanto a Ida, ha scritto: “”Io sto un po’ così così. Non vi ho mai considerato soltanto un numero di persone che mi seguono, ma come degli esseri umani, persone che si sono affezionate a me e di questo ne sono onorata e grata. Di cuore vi ringrazio perché in alcuni momento no mi siete stati vicino e di conforto“. Nessuna parola su Mario Cusitore.

Ida, insomma, ha scelto la peggiore forma di accusa contro il suo ex corteggiatore: il silenzio. Il pubblico, per una volta, si schiera con Ida Platano: “Comunque lui narcisista, quando viene messo in discussione diventa aggressivo e violento verbalmente, tende a dare la colpa a lei”. E ancora: “Ma quando mai è Mario quello innamorato? È Ida quella totalmente innamorata che pende dalle labbra di lui e lei non capisce che lo sta ingannando palesemente”.

Ma c’è anche chi prova a difendere Mario: “Ma perché tutti a puntare il dito contro Mario, non sono fidanzati, non hanno un contratto, anche se si vede con altre persone che fa? Ma perché fuori dal programma esistono uomini santi? Secondo me Pierpaolo è peggio, naviga sott acqua e dice quello che lei vuole sentirsi dire, non quello che pensa”.