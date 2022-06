Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano a far parlare di loro. A poche settimane dalla chiusura del programma il polverone non si abbassa. Un amore al quale i due sembravano volere dare una chance. Diceva al magazine di UeD Riccardo: “Ci ho messo un po’ di tempo a essere ponto per un rientro in studio: è passato un anno o poco più dalla mia ultima volta al centro del parterre. Fino a ora non me la ero sentita, anche per via di quello che è successo lo scorso anno (con Roberta Di Padua, ndr)”.



"Avevo bisogno di smaltire delle cose. In questo periodo sono molto distaccato da tutto, anche dai social. Mi sono chiuso per un anno e sono ritornato alla mia vita di sempre". Parole che si erano incendiate dopo il primo ballo insieme. "Mi ha fatto molto piacere ballare con lei, chiacchierarci anche per poco… è passato tanto tempo dalla fine della nostra storia ed era giusto avere un piccolo chiarimento".





Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: fine della storia



"Anche perché l'ultima volta che ci siamo visti e parlati è stato, proprio in studio, più di un anno fa: all'epoca ci eravamo lasciati in malo modo. Sono stato molto sereno nel rivederla, e penso che questo riavvicinamento sia stato la cosa più giusta". In loro favore si era schierato anche Gianni Sperti. "Non buttate all'aria un amore così bello, perché siete belli insieme, quando parlate lo fate solo con la testa".



E ancora aveva spiegato l'opinionista: "Perché il cuore non è collegato al cervello. Piangere per una canzone non mi sembra poco". Riccardo però era stato irremovibile. "Ho deciso di mettere un punto, penso che sia giusto così, non mi va di riaprire questo argomento, siamo ripetitivi dopo 4 anni parliamo ancora della stessa cosa" aveva spiegato Riccardo.



Che poi ha aggiunto: “Oggi una situazione del genere non la accetto più, io posso provare un affetto nei tuoi confronti, però una situazione del genere no, se nuovamente mi volti le spalle no, ha maggior peso rispetto a prima”. Ora anche Ida sembra essere arrivata alla svolta. Sulla sua pagina social, a corredo di una foto, scrive: “Distendo le vene e apro piano le mani. Cerco di non trattenere più nulla, lascio tutto fluire”. Storia chiusa.

