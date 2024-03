Uomini e Donne, colpo di scena Ida Platano. Da quando è finita la storia con Alessandro Vicinanza Ida è tornata protagonista nel dating show di Maria De Filippi. Va avanti il tira e molla con Mario anche se dal pubblico c’è chi fa notare: “Ida purtroppo sta sotto un treno per Mario! Dovrebbe aprire gli occhi e capire che non è adatto a lui perché lui a Brescia non ci andrà MAI a vivere. Lo ha capito tutta Italia, tranne lei”.

Recentemente, però, ha fatto scalpore il comportamento di Ida nei confronti di Pierpaolo. In occasione del compleanno del campano, infatti, la tronista ha deciso di fargli una sopresa. Gli ha preparato una torta e fatto un regalo, confezionandolo in un palloncino gigante. Nella puntata di oggi è andata in onda l’esterna di Ida con Pierpaolo e quello che è successo ha mandato su tutte le furie Mario…

Leggi anche: “Mente, ora non ci sono più dubbi”. Uomini e Donne, prove schiaccianti contro Ida Platano: la redazione indaga





Ida perdona Mario, ma l’esterna con Pierpaolo è una mazzata

Durante l’esterna Ida ha fatto conoscere a Pierpaolo un suo carissimo amico. Poi si sono sdraiati ed è scattato il bacio, non proprio un bacio passionale, ma tanto è bastato per far arrabbiare Mario. Il comportamento del cavaliere ha preso tutti in contropiede. Lui infatti è uscito dallo studio per andarsene e i cameraman l’hanno inseguito fuori salvo dover poi interrompere il collegamento per motivi tecnici.

In tutto questo Tina Cipollari ha fatto la ‘telecronaca’ nonostante la presenza al centro dello studio di Pierpaolo per parlare dell’esterna con Ida. Quest’ultimo si è detto molto felice di quanto accaduto. Ida, invece, ha spiegato: “C’è il desiderio, ma mi sono trattenuta. Le sensazioni ci sono e sento le cose belle”.

Anche Pierpaolo, ovviamente, è molto contento: “Bacio voluto da entrambi. Potevamo andare oltre, ma ho rispettato i suoi tempi”. Poi, però, è intervenuto Gianni Sperti che ha detto di non capire perché Ida abbia ripreso Mario tra i corteggiatori se poi non gli è andata dietro. Ida ha spiegato che non voleva rovinare il bel momento con Pierpaolo. Ma il rapporto con Mario continua a tenere banco, a quanto pare…

“Ho un messaggio da parte di Ida”. Uomini e Donne, il cavaliere Pierpaolo informa lo studio