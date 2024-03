Il trono di Ida Platano ad un punto morto, ed i fan di Uomini e Donne iniziano a borbottare. Come per Brando, infatti, il pubblico si sta convincendo sempre di più del fatto che la dama bresciana sia in studio con una sola intenzione: restare il più a lungo possibile. Il ritorno di Mario, per esempio, è stato visto in questa direzione: sono in pochi che capiscono la decisione di raccoglierlo nel parterre dopo il fiume di segnalazioni arrivate su di lui.

Critiche sui social ci sono per Ida. Ma il più bersagliato è proprio il cavaliere. “Che palla al piede che è questo Mario, si comporta di merda e pretende sempre, punta i diti contro tutti è un vero e proprio narcisista e bisogna stare attenti a questi soggetti ma che se lo tiene a fare”.





Uomini e Donne, Ida Platano chiede di essere lasciata sola

E ancora: “Io sono arrivata alla conclusione che questi personaggi disturbatori come Mariuzzo sono pagati dalla produzione del programma per movimentare le acque. Se no non si spiega”. “Ma smettila Mario intervieni solo per la visibilità, ma Ida visto che hanno sempre battibecchi mica si saranno messi d’accordo? Qualche dubbio mi viene, mi raccomando Gianni fai la bella statuina quando c’è Ida”.

Sono solo alcuni dei commenti che si trovano su Instagram. A proposito di Mario, raccontano le anticipazioni come tra lui ed Ida non tornerà il sereno e, dopo un confronto, la dama deciderà di fermarsi dietro le quinte evitando così di rientrare in studio. A quel punto Pierpaolo, preoccupato per la tronista, andrà da lei per cercare di placarla, ma otterrà l’effetto contrario.

Ida chiederà di essere lasciata da sola, aggiungendo che Pierpaolo dovrebbe rispettare i suoi tempi e quindi gli chiederà di rientrare in studio. Pierpaolo poi tornerà in studio raccontando quanto successo e mettendo un altro macigno sul trono di Ida.