Michel Dessì è diventato molto popolare in questi giorni. È è uno dei nuovi inviati di Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino e soprattutto colui che sta letteralmente inseguendo Chiara Ferragni e Fedez per strappare loro qualche dichiarazione. Oltre alle ben note vicende giudiziarie legate al caso Balocco, infatti, la coppia è nel mirino per quella che lei ha definito da Fabio Fazio “una crisi un po’ più forte delle altre”. È stato sempre il giornalista a recapitare al rapper prima e all’imprenditrice poi il cornetto portafortuna da parte della conduttrice.

Insomma, chi segue i Ferragnez e Pomeriggio Cinque ormai conosce bene Michel Dessì che, come raccontato a TvBlog, ha sempre avuto la passione per la tv e capito di volerci lavorare all’università, mentre guardava La prova del cuoco di Antonella Clerici. “Ho fatto un’accademia di comunicazione a Roma e poi mi sono proposto per lavorare a una tv locale calabrese”, ha spiegato. Nel 2014 ha poi fondato una televisione locale, SUD, e 4 anni dopo è approdato a Mediaset.

Leggi anche: “Com’è andata a finire”. Chiara Ferragni, anche Fazio senza parole dopo l’intervista a Che tempo che fa





Michel Dessì, chi sono i suoi genitori

Michel Dessì, classe 1990, ha un passato anche da giornalista politico. Ha lavorato per Controcorrente, Stasera Italia e scrive per Il Giornale. È diventato inviato per Pomeriggio Cinque a novembre scorso e con Myrta Merlino ha un ottimo rapporto: “Io lavoro benissimo con Myrta e credo che si vede anche in onda il feeling che si è già creato durante i collegamenti”, ha confidato.

Quello che però pochi ancora non sanno è che Michel Dessì è figlio di due ex protagonisti del Grande Fratello. I suoi genitori sono Alfio Dessì e Rosa “Rosy” Stagnitti. Entrambi di Taurianova, hanno partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello, quella del 2005, entrata nella storia del reality per essere stata la più corta. Durò solo 71 giorni.

All’epoca della loro partecipazione nella casa del Grande Fratello, Alfio e Rosy erano già sposati da 16 anni e del loro figlio Michel parlarono anche in un’intervista doppia alle Iene dove raccontarono di essersi innamorati e fidanzati da giovanissimi, quando lui aveva 17 anni e lei solo 12.