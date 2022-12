Uomini e Donne, all’orizzonte si profila una clamorosa novità: Gianni Sperti potrebbe dire addio al programma. La bomba è scoppiata dopo un’intervista rilasciata dall’opinionista in cui si è raccontato a tutto tondo. “Sono circondato da una famiglia molto unita, da amici, pochi ma sinceri, non posso lamentarmi. E l’amore? Non lo so se mi manca.” Parlando del Natale e di come lo festeggerà, Gianni poi ha aggiunto: “Il Natale per me è la festa in cui si riunisce la famiglia e si respira la stessa aria che si respirava de bambini”.

E ancora: “Amo l’atmosfera natalizia, le luci, i mandarini, i giochi da tavola. La famiglia è il mio Natale. Da quarantanove anni lo festeggio a Pulsano, a casa dei miei genitori, dove sono cresciuto. Non ho mai saltato un Natale, anzi no, un Natale (ho trascorso con mio fratello più piccolo e la sua famiglia che vivono al confine con la Svizzera. Purtroppo non riescono a raggiungerci ogni anno. Lo passavano spesso da soli e quella volta avevo pensato di fargli compagnia”.

Leggi anche: “Maria l’ha cacciata dal programma”. Bomba UeD, retroscena clamoroso dopo il fatto ‘choc’





Uomini e Donne, Gianni Sperti potrebbe dire addio al programma: il motivo



“Sotto l’albero di Natale vorrei trovare un biglietto aereo per un viaggio in Islanda dove ooter ammirare l’aurora boreale. La natura mi emoziona tantissimo”. Gianni ha parlato anche dell’amore, tema su cui spesso è stato interrogato. “Non mi piace mai nessuno e non mi sforzo nemmeno di trovare una persona. Sono ancora single, e più passa il tempo più diventa difficile pensare di ovigere in coppia”.



“Questo pensiero ovviamente scaturisce dalla mia razionalità, perché quando sono innamorato cambia la prospettiva e me lo vivo appieno. Al momento non mi piace nessuno perché sono diventato molto esigente, e cerco una persona che mi tenga incantato ad ascoltarla.” Poi la battuta che ha messo in allarme in fan. “Personalmente e professionalmente mi piacerebbe sperimentarmi, mettermi alla prova. Quindi spero che il prossimo anno mi por-di qualche novità perché ho sempre bisogno di nuovi stimoli”.



L’addio di Gianni Sperti sarebbe una perdita importantissima per il programma. In questi anni infatti l’ex marito di Paola Barale si è ritagliato un ruolo di primo piano nel dating, arrivando ad esserne uno dei protagonisti assoluti insieme a Tina Cipollari e, logicamente, Maria De Filippi.

Ida e Alessandro tornano a UeD, reazione choc di Riccardo ed è gelo totale