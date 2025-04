“Aveva ragione Martina”. Uomini e Donne, Gianmarco perde la faccia: il trono è nel caos più totale

Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e donne sembra avviarsi verso una conclusione tutt’altro che trionfale. Se all’inizio la sua presenza nel programma aveva acceso la curiosità del pubblico, nelle ultime settimane l’opinione dei telespettatori è cambiata radicalmente. In molti, infatti, non hanno gradito l’atteggiamento del tronista sardo, spesso giudicato troppo critico, impulsivo e contraddittorio con le sue corteggiatrici. I toni accesi e le discussioni continue hanno finito per offuscare qualsiasi accenno di romanticismo nella sua esperienza televisiva.

Il comportamento di Gianmarco con Francesca, Cristina e Nadia ha generato un’ondata di malumori tra i fan della trasmissione. Puntata dopo puntata, le tensioni con le sue corteggiatrici sono aumentate in modo esponenziale, alimentando sospetti e giudizi negativi. Sui social, in particolare su X, è diventato virale un pensiero condiviso da molti: la vera vincitrice di questa edizione sarebbe proprio Martina De Ioannon, ex conoscenza del tronista, che mesi fa decise di non sceglierlo. “Martina ci ha visto lungo su di lui”, scrivono alcuni utenti, mentre altri rincarano la dose con commenti come “Martina ha scansato un fosso” o “L’avrebbe fatta piangere ogni due per tre”.





Uomini e Donne, critiche feroci contro Gianmarco

Nel corso dei tre mesi di trono, Gianmarco ha dimostrato di essere disposto a rincorrere più volte le sue pretendenti, sia fuori dallo studio che nella vita reale. Dalle visite a sorpresa sotto casa di Nadia, ai tentativi di bloccare l’uscita di Cristina durante una lite, fino agli inseguimenti a Francesca in camerino e perfino in aeroporto. Gesti eclatanti che, però, non sono riusciti a risollevare le sorti di una frequentazione che, ormai, appare consumata dalle incomprensioni.

Dopo la registrazione del 14 aprile, si è diffusa in rete una voce significativa: Francesca, una delle corteggiatrici più discusse e coinvolte, ha rimosso dal suo profilo Instagram ogni riferimento al programma e al suo legame con Gianmarco. Un gesto che molti fan hanno interpretato come una rottura definitiva. Le ipotesi che circolano sono due: o la giovane ha deciso di autoeliminarsi a causa delle continue tensioni, oppure è stato Gianmarco a troncare definitivamente la conoscenza, ormai logorata da settimane.

La verità potrebbe venire a galla molto presto. Nelle giornate di martedì 22 e mercoledì 23 aprile si terranno le nuove registrazioni del dating-show condotto da Maria De Filippi e, con ogni probabilità, si chiarirà finalmente il destino del trono di Gianmarco. Intanto, il pubblico continua a schierarsi, sempre più distante da un tronista che sembrava promettere molto, ma che forse, alla fine, ha deluso più di una aspettativa.