Piccolo dramma con lieto fine a Uomini e Donne. Una delle corteggiatrici più amate di questa edizione, Alice Barisciani, ha vissuto un dramma nel suo privato. La ragazza, bellissima, è molto presa da Federico Nicotera che tutto sommato sembra interessargli molto. Alice però, durante l’ultima puntata del programma di dating di Maria De Filippi era molto sottotono. A quel punto la padrona di casa ha deciso di prendere la parola e cercare di risollevare un po’ la ragazza.

Maria confessa a tutti, ad un tratto, che Alice ha perso il lavoro. Il problema è proprio Uomini e Donne: la ragazza per le troppe assenza, è stata allontanata dalla sua mansione. Giusto o sbagliato, non sta a noi giudicare. Non è escluso che il datore di lavoro della Barisciani si sia ritrovato in seria difficoltà, magari per una realtà piccola. Insomma, non necessariamente potrebbe trattarsi di un caso di un licenziamento ingiusto. In effetti la ragazza all’inizio ha soltanto confermato la notizia data da Maria, senza entrare nei particolari.

“Mi hanno detto che hai avuto un problema con il lavoro per colpa di questa trasmissione – dice Maria alla ragazza – Non so se è vero, sì? A tal riguardo volevo dirti che se vuoi lavorare con noi siamo lieti di accoglierti. So che vivi lontano, che non vivi vicino a Roma e questo è un problema no? Se mai sarà, Se non dovessi trovare dove vuoi tu o quello che vuoi tu, noi ti aspettiamo”.

E ancora Maria: “Per quanto continueremo a lavorare e facciamo le corna. Perché non è detto che a vita questo succeda. Però se vuoi trovarti un posto di lavoro voglio dirti che qui ce l’hai. Siccome ti hanno licenziata per colpa nostra tra virgolette. Diciamo che è successo per le assenze da quello che ho saputo”. Un gesto, quella della De Filippi, che ha lasciato tutti senza parole.

Non sappiamo se la ragazza deciderà di accettare il posto di lavoro a Roma, tuttavia si tratta di una scelta davvero molto bella. La ragazza poco dopo ha rivelato di avere avuto dei problemi di salute che l’hanno portata a mettere su qualche kg: “Temevo di non essere troppo bella ai suoi occhi. Sono ingrassata un po’, non so se è vero o no che lui non se ne sia accorto. Non l’ho mai tirato fuori e non è niente di grave, però sono cose che ti portano ad accumulare“.

