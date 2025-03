Puntata turbolenta per Gianmarco Steri, il giovane tronista di Uomini e Donne, finito al centro di un vortice di emozioni, tensioni e incomprensioni con le sue corteggiatrici. Nonostante un chiarimento iniziale con Francesca, la situazione è rapidamente degenerata, portando a momenti di forte attrito prima con Cristina – che ha abbandonato lo studio – e poi con Nadia, scatenando uno dei momenti più accesi della stagione.

Tutto ha preso una piega complessa quando Cristina, visibilmente scossa, ha lasciato lo studio in lacrime. Gianmarco, colpito dalla reazione della ragazza, ha chiesto a Maria De Filippi il permesso di uscire per raggiungerla e provare a chiarire la situazione. Ma questa decisione ha innescato la reazione furiosa di Nadia.





Uomini e Donne, Nadia contro Gianmarco: “tira fuori le p…”

La corteggiatrice, delusa e visibilmente esasperata, non ha esitato a lanciare una frecciatina diretta: “Dai Gianmarco, fai quello che ti senti… ma anche Cristina di dimostrazioni ne ha avute! Anche tu un minimo tira fuori le pae!”. Un’esclamazione che ha colpito nel segno e che ha portato il tronista a perdere la pazienza: “Devo tirare fuori le pae? Non ho personalità? Io adesso mi sento di andare da lei.”

Nel mezzo della tempesta emotiva, è intervenuto Gianni Sperti, storico opinionista del programma, per difendere Gianmarco, sottolineando come Nadia stia adottando toni eccessivamente duri: “Non puoi sempre lamentarti se lo insulti… Prima scemo, poi incoerente, e adesso non ha le pa*e?”. Un punto di vista che ha dato il via a uno scontro ancora più diretto tra il tronista e Nadia.

Stanco delle continue tensioni, Gianmarco ha deciso di mettere i puntini sulle “i” e affrontare Nadia con parole molto forti: “Tu avrai tutte le tue ragioni… Ma con me non hai modo di fare… Sembra che tu voglia distruggermi. Cambiamo atteggiamento, altrimenti non si può andare avanti”. Ha poi aggiunto di non avere problemi a ricevere critiche, ma di non tollerare atteggiamenti così aggressivi e distruttivi: “Cerca di cambiare modo, perché altrimenti ogni puntata finisce in lite”.

Dopo l’acceso scambio, il silenzio è calato nello studio, rendendo palpabile il disagio. Gianni Sperti ha rotto l’imbarazzo chiedendo cosa stesse succedendo. È stata Maria De Filippi a leggere tra le righe, notando quanto Gianmarco fosse provato: “Gli dispiace… La guarda e si dispiace…”. Il tronista ha infatti confermato il suo malessere, ma ha ribadito la volontà di andare dietro le quinte per parlare con Cristina: “Che devo fare? Devo andare per forza…”. E così è uscito dallo studio.

Nel frattempo, Nadia è rimasta a parlare con Gianni Sperti, cercando di spiegare le sue ragioni e il motivo della sua frustrazione. Il confronto, pur civile, ha mostrato quanto la situazione sia diventata fragile e carica di tensioni. La puntata si è conclusa lasciando aperti molti interrogativi: Gianmarco riuscirà a chiarire con Cristina? E la frattura con Nadia è davvero sanabile? Quel che è certo è che il trono di Gianmarco sta diventando sempre più complicato, tra sentimenti contrastanti, pressioni emotive e scelte da fare. E il pubblico, come sempre, resta in attesa del prossimo colpo di scena.