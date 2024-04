Uomini e Donne, nuovo colpo di scena nella tormentata storia tra Ida Platano e Mario Cusitore. Il rapporto tra i due non è mai decollato completamente, anche se è evidente che ci sia attrazione. E forse qualcosa in più. Molti telespettatori non sono convinti dell’atteggiamento del cavaliere e tanti attaccano anche la dama, colpevole di troppi ripensamenti.

Pochi giorni fa c’è stato anche il bacio tra Ida Platano e un altro corteggiatore, Pierpaolo. Ma tra i due sembra essere sempre Mario quello in vantaggio. Il motivo lo ha spiegato Maria De Filippi che ha attaccato Pierpaolo: “Le storie d’amore non sono fatte di compiti in classe. L’istinto è anche prenderla. Mario, nel bene o nel male, lo fa…”. Ora, però, proprio quest’ultimo si è reso protagonista di un gesto che potrebbe cambiare tutto.

Il gesto di Ida nei confronti di Pierpaolo e Mario si infuria

Secondo le anticipazioni di UeD Ida Platano, dopo aver pensato di abbandonare il programma, decide di dare ancora fiducia a Pierpaolo Siano e Mario Cusitore. In particolare nella nuova puntata verrà mostrata l’esterna con Pierpaolo. Ida fa conoscere all’uomo una sua amica con la quale fa una videochiamata. Il gesto non piace a Mario che si sente escluso e reagisce malissimo

Mario su tutte le furie decide di lasciare lo studio. A quel punto Ida lo rincorre per fargli cambiare idea. Effettivamente il cavaliere torna sui suoi passi. Poi fa mettere due sedie al centro dello studio e fa una dichiarazione a Ida. Mario afferma di essersi innamorato di lei. Tuttavia in tanti non lo considerano sincero. Poi arrivano anche delle segnalazioni sul suo conto.

In particolare si parla di alcune uscite di Mario in discoteca. Ida sembra sempre più titubante e non crede alle sue parole. Come finirà? Nel frattempo nel Trono Over Federico e Aurora si rendono conto di non essere compatibili caratterialmente e terminano la loro frequentazione. Ernesto Russo, invece, continua la conoscenza di Marianna con la quale sembra intenzionato a lasciare il programma.

