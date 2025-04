La tensione è tornata a farsi sentire negli studi di Uomini e Donne, dove lunedì 7 aprile si è svolta una nuova registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi. Maria che vede abbandonare due delle sue protette di questa edizione. “Le sue due cocchette” si legge su Instagram. A distanza di appena 24 ore dalla precedente, il cast si è ritrovato nuovamente per un’altra puntata carica di emozioni, colpi di scena e, soprattutto, scelte difficili. Al centro dell’attenzione ancora una volta il tronista Gianmarco Steri, coinvolto in dinamiche sentimentali sempre più complesse con le sue corteggiatrici, tra cui Francesca Polizzi, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato.

Secondo quanto rivelato da Gemma Palagi al termine delle riprese, Gianmarco ha portato in esterna Francesca, con cui sembra esserci un’intesa crescente. L’esterna ha avuto momenti particolarmente intensi: la ragazza ha fatto un regalo al tronista che l’ha lasciato visibilmente emozionato. Il gesto ha rafforzato un coinvolgimento che, almeno all’apparenza, sembra superare quello con le altre pretendenti. Cristina Ferrara, infatti, ha reagito con grande sofferenza alla vicinanza tra Gianmarco e Francesca, arrivando a piangere per quasi tutta la durata della registrazione e, in un momento di forte frustrazione, ha abbandonato temporaneamente lo studio mentre i due stavano ballando.





Uomini e Donne, doppia auto eliminazione

Ma il vero scossone alla puntata è arrivato con la decisione di Nadia Di Diodato di lasciare definitivamente il programma. Dopo settimane di alti e bassi, la corteggiatrice ha scelto di autoeliminarsi, lamentando un’evidente incoerenza tra le parole e i comportamenti di Gianmarco. Un epilogo forse prevedibile, se si considera che nelle puntate precedenti la tensione tra i due era già palpabile: nonostante i baci appassionati durante due esterne consecutive, il tronista aveva poi deciso di non portarla più fuori, preferendole Cristina. Nadia, ferita, aveva espresso tutto il suo disappunto, ma ha comunque notato, durante l’ultima registrazione, che Gianmarco continuava a rivolgerle sguardi significativi, specialmente quando erano presenti solo lei e Cristina in studio.

Le dinamiche, però, si complicano ulteriormente con quanto accaduto nella registrazione di domenica scorsa, quando Gianmarco ha lanciato un vero e proprio ultimatum a Francesca. Dopo l’ennesima lite avvenuta nel camerino, il tronista le ha detto chiaramente che, sebbene inizialmente fosse la sua preferita, il suo interesse è andato calando al punto da considerare l’idea di eliminarla. La giovane non ha nascosto la propria delusione e ha ceduto alle lacrime. A cercare di mediare tra i due è stata Maria De Filippi stessa, ma alla fine Gianmarco ha deciso di invitarla a ballare, e il pubblico ha percepito un’intesa tale da far pensare che potesse trattarsi già di una scelta anticipata.

Il percorso di Gianmarco si sta quindi avviando verso una conclusione sempre più imprevedibile, con la scelta finale che dovrebbe arrivare entro la fine della stagione. Tuttavia, le incertezze, i fraintendimenti e i segnali contraddittori lanciati alle sue corteggiatrici rendono il finale tutt’altro che scontato. Tra una Francesca sempre più presente, una Cristina in forse, e una Nadia ormai fuori dai giochi ma ancora nel cuore del tronista, l’epilogo potrebbe riservare sorprese per tutti. “Nadia fuori, Cristina pure, adesso la redazione dovrà trovare nuove storie. Senza le due prefe per Maria si mette male”.