“Voi due, fuori”. Caos a Uomini e Donne, messa alla porta senza neppure un grazie: “Non voglio più vedervi”

Momenti di grande tensione nello studio di Uomini e Donne, Angelo (corteggiatore di Tina Cipollari) ha abbandonato lo studio, mentre l’ex tronista Chiara ha spiegato che presto dirà tutta la verità su di lei e Riccardo. Intanto due corteggiatrici di Gianmarco hanno lasciato il parterre. Tornando un attimo a Chiara, “Se li ho voluti tenere è solo per il semplice fatto che non mi piace vivere nella menzogna, nelle bugie perché io sono una persona vera”, ha detto.

E ancora: “Purtroppo non sono riuscita a mostrarmi durante le registrazioni perché non sono adatta per la tv. Mi impappino e perdo praticamente tutte le parole che vorrei dire. Questa è la cosa che più mi è dispiaciuta, che non sono riuscita a essere la Chiara che sono”.





Uomini e Donne, Gianmarco elimina due corteggiatrici

“Chi mi conosce lo sa, quindi io sto facendo questo video per le persone che mi hanno iniziato a seguire dal momento in cui si sono interessate alla mia storia. Ora, se voi volete sapere la verità io ve la dirò, dirò tutta quanta la verità perché non c’è niente di cui vergognarsi. Chi mi conosce sa che non mi vergogno di niente, quindi vi dirò tutta la verità. Sennò possiamo continuare tutti a vivere nella menzogna, fatemi sapere”.

Sono attese quindi novità, come per il trono di Gianmarco che ha deciso di mantenere il tono netto e perentorio della prima parte della stagione, quella in cui era corteggiatore di Martina. Con modi gentili ma senza ripensamenti chiude ogni speranza a Chiara e Caterina.

“Non ho avuto voglia di rivedervi”, questa la motivazione che ha portato il tronista a non continuare a frequentare le due corteggiatrici. Per loro l’esperienza a Uomini e Donne è già finita.