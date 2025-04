A Uomini e Donne è arrivato il momento della resa dei conti per Gianmarco, Francesca ha deciso di parlare pubblicamente in studio asfaltando, letteralmente, il tronista. Il trono di Gianmarco ha avuto una piega diversa rispetto a quella che ci si sarebbe aspettati. Nelle ultime settimane è stato letteralmente travolto dalle polemiche. Sui social, in particolare su X, è diventato virale un pensiero condiviso da molti che riguarda Martina che non aveva scelto Gianmarco pochi mesi fa.

“Martina ci ha visto lungo su di lui”, scrivono alcuni utenti, mentre altri rincarano la dose con commenti come “Martina ha scansato un fosso” o “L’avrebbe fatta piangere ogni due per tre”. Nel corso dei tre mesi di trono, Gianmarco ha dimostrato di essere disposto a rincorrere più volte le sue pretendenti, sia fuori dallo studio che nella vita reale.





Uomini e Donne, Gianmarco smascherato: è finita per lui?

Dalle visite a sorpresa sotto casa di Nadia, ai tentativi di bloccare l’uscita di Cristina durante una lite, fino agli inseguimenti a Francesca in camerino eperfino in aeroporto. A proposito di Cristina, nelle ore scorse era circolata la voce che sarà lei la scelta. Martedì 15 aprile, Deianira Marzano ha condiviso sui social una segnalazione che, se confermata, rischia di minare la credibilità di uno dei troni più discussi dell’attuale stagione del dating show.

Secondo il messaggio ricevuto dall’influencer, Gianmarco avrebbe stretto un accordo segreto con la corteggiatrice Cristina Ferrara: l’obiettivo sarebbe inscenare una serie di litigi per poi arrivare, al termine della stagione, a una spettacolare quanto premeditata dichiarazione d’amore. L’indiscrezione arriva dopo una registrazione particolarmente movimentata avvenuta lunedì 14 aprile.

FRANCESCA L’HA DISTRUTTO, SOTTERRATO, CUCINATO È MANGIATO. GO SOLA!!! #uominiedonne pic.twitter.com/kjBWT3wYob — alessia ⸆⸉🫀 saw taybrina live (@missrepswiftie) April 17, 2025

E pare che qualcosa di vero ci sia. Francesca ha infatti inveito duramente contro Gianmarco, spiattellando tutto in piazza e dicendo: “Una cosa di te l’ho capita: sei un grandissimo falso”. Parole taglienti che ora faranno cambiare idea a molti su Gianmarco, per lui è la fine? Una parte del pubblico è convinto di sì.