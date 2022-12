Uomini e Donne, nuovo fidanzato per Francesca Del Taglia? Sembrerebbe proprio di sì. La foto è comparsa sul suo profilo Facebook. La novità arriva a pochi mesi dalla fine della storia con Eugenio Colombo, una unione durata 9 anni e dalla quale sono nati due figli. La loro relazione era finita in maniera burrascosa. A dare la notizia per prima era stata Deianira Marzano. “Purtroppo Eugenio Colombo e Francesca si sono lasciati. Lei è rimasta nella sua città da sola e lui è tornato a Cremona”.



E ancora: “Presto prenderà casa con la sua nuova ragazza che ha già da qualche mese. Fonte attendibilissima perché io conosco bene la madre di Eugenio”. Parole dopo le quali Francesca si era esposta sui social, dove spiegava la sua versione. “È un momento per me molto duro, purtroppo i rapporti e l’amore, anche il più grande, può finire. Non mi sento di aggiungere altro perché i panni sporchi mi hanno insegnato a lavarli in casa mia”.

Leggi anche: “È finita”. Terremoto a UeD, dopo 9 anni e due figli la storica coppia si è detta addio





Uomini e Donne, Francesca Del Taglia presenta il nuovo fidanzato



E ancora: “Per l’affetto e la stima che avete dedicato alla mia storia d’amore e alla mia famiglia mi sento in dover di dover scrivere almeno queste due righe, ma per il resto vi chiedo e vi prego di rispettare la fine di una storia dove all’interno ci sono due bambini che ora sono gli unici a dover essere tutelati e rispettati al massimo”.



Durissima era stata la risposta di Eugenio. “Scrivo questo solo per spiegare alcune cose… io e Francesca eravamo in crisi e il viaggio per Rodi era già stato programmato da tempo per lavoro… ci serviva per capire ancora meglio se si poteva recuperare il rapporto. Appena tornati abbiamo saputo di un problema gravissimo della nostra cagnolina”.



“La signorina fregandosene di tutto è stata 3 giorni in hotel con qualcuno. Questo è lo schifo. Inutile che scrive che era in un momento difficile. Con questo chiudo una storia con una persona che non vale niente. Tutto questo il giorno dopo del viaggio”. Ora la verità la pagina Facebook dedicata alla Del Taglia ha pubblicato la foto con l’uomo misterioso aggiungendo un cuore nero. Altro da aggiungere?

“Me l’ha messo in quel posto”. UeD, Eugenio Colombo furioso: accuse pesanti a Francesca Del Taglia