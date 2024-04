A Uomini e Donne scoppia il caso Mario Cusitore, nessuno crede alle parole del cavaliere: solo Ida Platano sembra pendere dalle sue labbra. Intanto il pubblico è sicuro: Maria De Filippi sarebbe pronta a muoversi. Nei giorni scorsi era arrivata la dichiarazione d’amore di Mario. “Non puoi credere ad uno che è scappato dallo studio e poi rientra e, ridendo sotto i baffi, ha detto mi sono innamorato di te giocandosi questa frase ad effetto. Ida ti prego, non sa cosa inventarsi”, aveva detto Tina.

>> “Sono d’accordo e Maria…”. Uomini e Donne, trema il trono di Ida Platano dopo l’ultima puntata

Alessandro Rosica, rivelava che mentre Mario dichiarava amore alla tronista in studi succedevano altre cose. “Lui è talmente innamorato che qualche settimana fa è uscito con tante ragazze e le ha contattate su Instagram”. Tornando all’intervento di Marita, tutto è successo dopo che Mario, scocciato dal fatto che Ida fosse uscita con Pierpaolo, aveva abbandonato lo studio.





Uomini e Donne, Maria De Filippi riprende Mario Cusitore

La conduttrice aveva preso la parola sottolineando come Ida non avesse fatto nulla di sbagliato: “Ida non ha fatto niente…Lei esce con Pierpaolo e lui se ne va? è strano, non hanno mica 20 anni. Ma lei che deve fare?”. I commenti sono stati immediati: “Maria finalmente interviene, si vede che anche lei non ne può più di Mario e compagnia bella”. “Dopo questa penso che per Mario sia finita, tutti hanno capito che soggetto è”, si legge ancora su Instagram.

Intanto l’universo di Uomini e Donne è in subbuglio. Nelle ore scorse sono arrivate nuove indiscrezioni su Roberta Di Padua e Vicinanza. Secondo Veronica Ursida quella tra loro: “Non è amore ma un semplice flirt televisivo”. Insomma, il loro destino sarebbe segnato. Nonostante le rassicurazioni sono in tanti a non credere fino in fondo alla coppia uscita da Uomini e Donne.

Tra chi accusa Vicinanza di essere ancora innamorato di Ida e chi Roberta di guardare altro oltre l’amore. La coppia, per ora, sembra reggere abbastanza bene agli urti nonostante il giallo delle parole di Vicinanza all’indirizzo della famiglia. L’