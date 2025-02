“Abbiamo chiuso, voglio lui”. Uomini e Donne, viene giù tutto: dalla passione all’addio in pochissimi minuti

A Uomini e Donne nessuno rischia di annoiarsi. Le anticipazioni raccontato con una dama ed un cavaliere (che tutti davano per molto molto presi l’uno dall’altra) hanno deciso di interrompere la loro conoscenza. Motivo? Ci sarebbe una terza persona per quale, tuttavia, le cose con la dama non sarebbero andate nel migliore dei modi. A quanto si apprende pare che lei abbia deciso di troncare stanca di una situazione giudicata, dopo poche settimane stantia e conoscere un altro corteggiatore.

Sui social, non appena si è diffusa la notizia, i commenti sono di nuovo fioccati. “La solita, fa di tutto per rimanere in studio il più a lungo possibile. Sono anni che va avanti così, fino a quando vorrà andare avanti?”. E ancora: “La colpa è di Maria De Filippi che continua a tenerla”.





Uomini e Donne, Gemma Galgani chiude con Gian Piero

Ma cosa è successo? La notizia riguarda Gemma Galgani. Le indiscrezioni condivise da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram rivelano che Gemma Galgani chiuderà con Gian Piero e conoscerà Salvo. Si legge su Blasting News come: “Per la dama torinese arriverà poi in studio Salvo, che non colpirà particolarmente Gemma, ma, nonostante qualche dubbio, lei deciderà di dargli una chance”.

“Nulla di fatto anche questa volta per Gemma, perché il cavaliere, dopo essere andato in esterna con lei, dirà che non è scattato nulla e pertanto lascerà lo studio di Uomini e Donne. Per Gloria Nicoletti, invece, ci sarà una discussione al centro studio con il cavaliere con cui ha iniziato una conoscenza”. Altre notizi riguardano Tina Cipollari.

Il trono proseguirà, con l’opinionista che progetterà un viaggio insieme a Cosimo Dadorante. Anche Gianmarco andrà in esterna con Liane. Inoltre, gli animi si scalderanno quando ci sarà una discussione al centro studio fra Agnese e Giuseppe.