Suo malgrado non è più al Grande Fratello da settimane e non è nemmeno stata richiamata per il famoso ripescaggio ma Yulia Bruschi continua a essere un personaggio amatissimo e seguitissimo dal pubblico. Anche e soprattutto per la situazione in sospeso lasciata in casa con Giglio. Nei giorni scorsi si è molto parlato di lei per via di una segnalazione arrivata da Alessandro Rosica.

L’esperto di gossip ha pubblicato sui social video e foto di Yulia in atteggiamenti confidenziali con un ex protagonista di Temptation Island e lo scatto dell’uomo con cui avrebbe trascorso l’ultimo dell’anno. Molti si sono chiesti se Giglio verrà a conoscenza di questo rumor che però lei ha già smentito. “Mi stupisco come nel 2025 ancora non ci sia libertà di espressione. E si vede sempre solo il marcio! La malizia sta negli occhi di chi guarda”.

GF, altra segnalazione su Yulia

Yulia ha continuato spiegando che “divertirsi in maniera sana e genuina con degli amici non è un reato”, che a Capodanno era “con degli amici, non che Federica e Stefano lo sanno tutti, persino i miei genitori” e che a questo punto si vede costretta “ad agire per vie legali”. Tutto finito? Nemmeno per idea.

Ora è Biagio D’Anelli, che ha sì assicurato che non c’è stato alcun tradimento a Giglio con l’ex tentatore di Temptation Island ma ha aggiunto altra carne al fuoco parlando di cene a due e in compagnia tra Yulia e il suo ex fidanzato Simone Costa. “Impazza la notizia di un eventuale tradimento di Yulia nei riguardi di Giglio… Niente di più falso. La bella Yulia si è comportata non bene, benissimo”, esordisce D’Anelli.

“Bravissima Yulia – continua nel video – Un po’ meno brava, e qui attenzione caro Giglio, perché lei va a cena con il suo ex. C’è il ritorno degli ex?”. Biagio D’Anelli ricorda quindi le dichiarazioni pesanti fatte dall’ex prima che lei lasciasse la casa e aggiunge che “i due piccioncini vanno spesso e volentieri a cena da soli e con amici”. “Come la prenderà il caro Giglio sapendo che l’ex di Yulia è ritornato dalle retrovie?”, la conclusione. Il pubblico già scalpita per saperne di più. E perché lo sappia Giglio…