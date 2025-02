La nuova puntata del Grande Fratello si avvicina ma il clima in casa è tutto fuorché disteso. Soprattutto per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che dopo una breve tregua degli ultimi giorni stanno ora attraversando una nuova, pesantissima crisi. Tutto è iniziato quando Shaila, parlando con Lorenzo, ha manifestato il suo malessere per alcune mancanze di attenzioni da parte sua.

“Non ti voglio appesantire. Ah l’ho già fatto? Bene, mi passerà. Non hai nemmeno la delicatezza di capire che sono la tua fidanzata, non un’amica, che quotidianamente scelgo di accettare lati di te. Però non è facile, ci sto provando. Non ricevo abbracci da te, nulla. Per quando ti accetto, ma ho delle mancanze. Non hai attenzioni nei miei riguardi, ma per altre sì”, gli ha fatto notare.

GF, Lorenzo furioso per la bugia di Shaila

E ancora: “Oggi non ho ricevuto mezza carezza. Ma che cavolo, non riesci a vedere che accanto hai una persona che ha dei bisogni come ne hai altri tu?! Ecco te ne vai, bene, perfetto”. E non appena Lorenzo ha lasciato la stanza, Shaila è sbottata: “Grazie per essere un compagno del ca…, vai a fanc…, egoista di me…”.

Una lite furiosa che però almeno lei voleva risolvere. Per questo ha poi raggiunto Lorenzo in sauna per cercare un chiarimento ed è stato lì il modello ha rivelato il vero motivo della sua rabbia: la collana che la ragazza porta sempre al collo le è stata regalata dal suo ex fidanzato. E, soprattutto, lei gli aveva dato un’altra versione dei fatti.

“Grazie per essere un compagno del cazzo, vai a fanculo egoista di merda.”



Grazie a te Shaila, FINALMENTE 🍿 #GrandeFratello pic.twitter.com/BKoHnoocCd — L’HA DETTO (@_norolemodelz) February 9, 2025

“La mancanza di rispetto è avermi mentito su quella cosa lì, perché tu mi avevi dato un’altra spiegazione. Sappi che io non tollero le bugie”. Shaila ha tentato di difendersi, ma Lorenzo ha ribadito la sua posizione: “Non vorrei che ci fosse un’altra cosa che io magari so in un modo e tu mi menti, perché io non perdono queste cose”. La ballerina ha accusato molto il colpo, tanto che più tardi è scoppiata a piangere con Pamela e messo in discussione la sua relazione con Lorenzo: “Forse è il caso che io e Lorenzo ci lasciamo, lui non è pronto”. Vedremo cosa succederà.