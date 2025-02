Una vera e propria notizia bomba è stata sgnciata sul Grande Fratello. Infatti, come annunciato da Federica Panicucci nella puntata di Mattino Cinque del 10 febbraio, in serata sarà eletto il primo finalista del reality show di Canale 5. E sappiamo già i primi dettagli su chi dovrebbe ottenere il pass definitivo per qualificarsi direttamente all’ultimo atto del programma.

Un momento emozionante ci sarà dunque al Grande Fratello. Infatti, scopriremo tutto sul primo finalista, anche perché la conclusione della trasmissione di Alfonso Signorini non è così lontana. Come annunciato dallo stesso conduttore, il reality terminerà tra circa un mese e mezzo, alla fine di marzo.

Grande Fratello, primo finalista in arrivo: cosa si è saputo

Nella puntata in diretta del Grande Fratello, tra le varie cose che succederanno, ciò che sarà più importante è indubbiamente l’annuncio di Signorini sul primo finalista dell’edizione 2024-2025. C’è chi urlerà di gioia, mentre altri resteranno ammutoliti e dovranno ancora lottare per un posto nella finalissima.

Come anticipato dalla Panicucci, il primo finalista sarà scelto tra i concorrenti maschi. Quindi, sarà un uomo il primo ad accedere alla finale tanto ambita. Ovviamente ci sarà un televoto e dovranno essere i telespettatori, tramite i loto voti, a decretare chi merita questo privilegio.

Non resterà altro che sintonizzarsi su Canale 5 in prima serata per scoprire chi tra gli uomini sarà ufficialmente in finale, grazie alla decisione del pubblico.