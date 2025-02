Il percorso di Luca Giglio Giglioli all’interno della Casa del Grande Fratello 2024 è stato caratterizzato da dinamiche abbastanza complesse, in particolare con Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi. Fin dalle prime settimane, Jessica Morlacchi ha manifestato un interesse per Giglio. In una conversazione con alcune coinquiline, Jessica ha espresso i suoi sentimenti, ricevendo consigli su come gestire la situazione. Giglio, dal canto suo, era consapevole dell’interesse di Jessica, ma ha auspicato che la coinquilina non si facesse illusioni, sottolineando la sua intenzione di mantenere un rapporto amichevole.

Parallelamente, Giglio ha sviluppato una connessione con Yulia Bruschi. Tuttavia, la loro relazione è stata messa alla prova quando Yulia ha ricevuto la visita del suo fidanzato Simone, con cui aveva una relazione prima di entrare nella Casa. Questo incontro ha generato tensioni e dubbi sulla sincerità dei sentimenti di Yulia verso Giglio. Dopo l’uscita dalla Casa, Yulia è stata al centro di polemiche a causa di un video che la ritraeva in compagnia di un ex tentatore di Temptation Island.





Questo ha alimentato voci su un possibile tradimento nei confronti di Giglio. Yulia ha prontamente smentito le accuse, dichiarando che le immagini erano state fraintese e annunciando l’intenzione di agire per vie legali contro la diffusione di notizie false. Adesso Giglio sembra sempre più affiatato con Jessica Morlacchi.

I due sono sempre appiccicati e si scambiano effusioni di continuo. Il ragazzo sembrerebbe pronto ad andarci più seriamente con lei e la Morlacchi anche. Se solo sapesse che fuori Yulia sembra essere uscita con un altro, forse Luca potrebbe lasciarsi andare con la Morlacchi. Quest’ultima sarebbe propensa, a detta di molti, quindi le cose potrebbero decollare presto.

Scusate autori del @GrandeFratello@alfosignorini possiamo liberare G dalla zavorra che gli ha messo le 🤘 così possiamo finalmente viverci questa di storia che è piena d chimica passione bene…

Loro devono avere 1possibilità#GrandeFratello #morline #jeglio #jeudi #zelena pic.twitter.com/pbxDlU62TW — VALE (@VALE70942077) February 9, 2025

Sui social in molti chiedono a grand voce agli autori di far vedere qualche foto di Yulia fuori: “Possiamo liberare G dalla zavorra che gli ha messo le corna, così possiamo finalmente viverci questa di storia che è piena d chimica passione bene… Loro devono avere una possibilità”, scrive un utente su X. Insomma, stasera potrebbero succederne delle belle. “Vogliono sc**”, scrive un altro sui social. Ma è davvero così?

