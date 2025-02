Il legame tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, noto con il nome di “Zelena”, ha catturato l’attenzione di numerosi fan durante la loro partecipazione al Grande Fratello. Questo rapporto, caratterizzato da alti e bassi, ha suscitato reazioni appassionate tra i sostenitori, alcuni dei quali hanno intrapreso azioni particolari per manifestare il proprio supporto. Ma andiamo con ordine. Negli ultimi giorni, alcune fan delle Zelena hanno sollevato un polverone sui social, tirando in ballo temi estremamente delicati come la bifobia e l’omofobia, ma utilizzandoli in modo improprio alla fine dei conti.

Durante la permanenza nella Casa, sopratutto agli inizi, il rapporto tra Zeudi ed Helena ha vissuto momenti di grande complicità, alternati a tensioni e incomprensioni. Un episodio significativo è stato l’invio di un messaggio aereo da parte dei fan, con la scritta “H&Z Eyes never lie”, interpretato come un incoraggiamento alla loro unione. Le due concorrenti hanno reagito con emozione a questo gesto, dimostrando quanto il sostegno esterno influenzasse il loro legame.





Messe e riti choc per le Zelena: “Devono tornare insieme”

Tuttavia, non sono mancati i momenti di attrito. In una discussione, Zeudi ha espresso il desiderio di costruire un’amicizia con Helena, affermando: “Magari un giorno nascerà un’amicizia”. Helena, però, ha risposto: “Devi crescere tantissimo”, evidenziando le divergenze tra le due. Poi Helena si è spinta tra le braccia di Javier, insieme i due stanno facendo impazzire tutti, compresa Zeudi (tra baci ed altre effusioni pubbliche).

Tuttavia, nonostante le difficoltà, i fan delle Zelena hanno continuato a sperare in una riconciliazione. Ma alcune di loro stanno addirittura mettendo in mezzo la religione, pregando per un loro ritorno insieme. Una brasiliana, in un video che sta spopolando in queste ore, chiede a Dio di illuminare il cuore di Zeudi Di Palma ed Helena Prestes: “Ho chiesto a Dio che oggi, per questa puntata — che non sarà facile — illumini il cuore di queste due lesbiche, perché non ne possiamo più”.

Dice ancora la brasiliana credente: “Che tutto vada per il meglio, andrà tutto bene, e nel nome di Gesù, tutti nel fandom rimarranno vivi, felici, soddisfatti, e potranno godersi il martedì, che è domani, ok? Andrà tutto bene, ragazzi. Ringrazio tanto il Signore“. La domanda sorge spontanea: “Ma tutto bene?”.

